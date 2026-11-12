Intento de parricidio: Sujeto quemó la casa de su madre con ella dentro

Un presunto intento de parricidio es investigado en el barrio 26 de Mayo, en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, luego de que un hombre presuntamente provocara un incendio en la vivienda de su madre, una mujer de aproximadamente 72 años que se encontraba sola en el inmueble.

El fuego causó importantes daños en la casa, principalmente en el dormitorio y parte del techo. Según relató la hija de la víctima, su hermano ya había amenazado en reiteradas ocasiones con quemar la vivienda.

“Él venía con sus amenazas ya constantes de que iba a quemar la casa, que no le importaba si estaba mi mamá dentro. Yo no creí que él iba a llegar hasta este instante, de querer quemar, estando ella prácticamente sola”, contó la hija.

La familiar también aseguró que su hermano presenta un comportamiento inestable y tendría problemas con el consumo de alcohol.

La denuncia ya fue presentada y el acusado se encontraba en dependencias policiales. Entretanto, la hija informó que su madre logró ser estabilizada y actualmente se encuentra fuera de peligro.

“Vamos a seguir con el proceso, porque la verdad es un peligro para nosotros. Ya se ve lo que hizo él para mi mamá. Queremos que nos ayuden en este tema y que él pague las consecuencias de sus hechos”, expresó.

Además de exigir justicia, la hija pidió colaboración a la población para afrontar los daños ocasionados por el incendio y cubrir las necesidades de su madre, quien requiere medicamentos y pañales. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 7782 4487.