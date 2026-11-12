Un boliviano detenido con dólares y otro escapa con un cargamento irregular en la frontera con Chile

Dos camiones bolivianos quedaron en el centro de dos procedimientos de fiscalización en la frontera entre Chile y Bolivia. En el complejo fronterizo Chungará, funcionarios de la Aduana Regional de Arica descubrieron más de US$50.000 escondidos entre las pertenencias de un transportista y un cargamento de miles de medicamentos y productos de cuidado personal sin declarar. Uno de los conductores terminó detenido y el otro escapó durante el operativo.

El primer caso se registró durante los controles del Servicio Nacional de Aduanas, destinados a detectar el ingreso de dinero en efectivo por montos superiores a US$10.000 sin la declaración correspondiente, una medida que busca prevenir el lavado de activos y otros delitos financieros.

Todo comenzó cuando un funcionario consultó al conductor de un camión boliviano si transportaba divisas que debiera declarar. Tras recibir una respuesta negativa, los fiscalizadores revisaron la cabina y sus compartimientos.

La inspección permitió descubrir un bolso escondido entre las vestimentas del transportista que contenía US$30.000. Al ser consultado nuevamente, el hombre entregó otro bolso con US$20.000 adicionales.

Foto Aduana de Chile.

En total, llevaba US$50.000, 575.000 pesos chilenos y 1.450 bolivianos sin declarar. Las divisas fueron retenidas y se inició el procedimiento correspondiente, conforme al artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas.

El transportista pasó a control de detención y el tribunal determinó que debía cumplir con firma mensual como medida cautelar.

El segundo procedimiento dejó otro importante hallazgo. Durante la revisión de un segundo camión boliviano, los funcionarios detectaron mercancías que no estaban incluidas en la documentación de salida del país.

La inspección permitió identificar 47.890 unidades de diversos medicamentos y otras 2.176 unidades de medicamentos con marcas registradas. El cargamento también incluía parches musculares, ungüentos, cremas corporales y protectores solares.

Foto Aduana de Chile.

Sin embargo, el conductor escapó durante la fiscalización, mientras que Aduanas concretó la incautación de las mercancías y del vehículo.

La cantidad y variedad de productos encendió las alertas sobre el traslado irregular de medicamentos y cosméticos que no acreditan el cumplimiento de las exigencias aduaneras y sanitarias.

El director regional de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó el trabajo especializado de los equipos de fiscalización y señaló que estos controles permiten identificar situaciones que pueden afectar la seguridad fronteriza y poner en riesgo la salud de las personas.