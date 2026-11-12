Aduana destituye a administrador de Oruro por consumo de alcohol y uso de vehículo oficial

La Aduana Nacional determinó la destitución de Abraham José Espinoza Tarifa, quien se desempeñaba como administrador de la Aduana Frontera Cañada Oruro, luego de tomar conocimiento de presuntas irregularidades vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada laboral y el uso indebido de un vehículo oficial.

Mediante un comunicado emitido este 12 de noviembre, la institución informó que elaboró un informe de responsabilidades para iniciar un proceso administrativo contra el exfuncionario.

La decisión se enmarca en la política institucional de “cero tolerancia a la corrupción, los actos de indisciplina y las conductas contrarias a la ética institucional”, según señala el documento.

La entidad también advirtió que no permitirá comportamientos que vulneren la disciplina, la responsabilidad funcionaria ni el uso adecuado de los recursos del Estado, independientemente del cargo o nivel jerárquico.

Finalmente, la Aduana Nacional reafirmó su compromiso con la lucha contra el contrabando y la defraudación, además de la transparencia y el fortalecimiento de una administración pública basada en la ética, el profesionalismo y el respeto a la normativa vigente.