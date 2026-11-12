¿A cuánto está el dólar paralelo? Estos son los precios de compra y venta para la tarde de este jueves

El dólar paralelo en Bolivia registra diferentes precios de compra y venta este jueves 12 de noviembre de 2026. Dos reportes difundidos durante la jornada muestran variaciones en las cotizaciones de la moneda estadounidense, con diferencias entre los valores registrados por la mañana y al mediodía.

De acuerdo con uno de los reportes, publicado a las 12:46, el dólar se cotiza en Bs 11,86 para la compra y Bs 11,97 para la venta. En cambio, otro registro, difundido a las 5:57, muestra valores de Bs 11,89 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia se cotiza a Bs 11,86 para la compra y Bs 11,97 para la venta este jueves 12 de noviembre de 2026.

La comparación evidencia que el precio de compra bajó tres centavos entre ambos reportes, mientras que el valor de venta disminuyó un centavo. Estas diferencias reflejan los cambios que puede experimentar la cotización del dólar paralelo a lo largo del día.

Los precios no son uniformes y pueden variar según el momento de la consulta y el operador con el que se realice la transacción. Por ello, las personas que tienen previsto comprar o vender dólares deben tomar en cuenta la hora de publicación de cada reporte y verificar la cotización antes de concretar cualquier operación.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,70 por dólar para este jueves 12 de noviembre de 2026.

La cotización oficial del dólar en Bolivia es de Bs 11,70 este jueves 12 de noviembre de 2026.

Con estos valores, el dólar paralelo se encuentra por encima de la cotización oficial: la diferencia es de Bs 0,16 en el precio de compra y Bs 0,27 en el precio de venta, tomando como referencia los valores reportados al mediodía.