"No hay debido proceso": Evo Morales anuncia que no comparecerá por el caso Hotel Las Américas

El expresidente Evo Morales confirmó que no se presentará a declarar por el caso Hotel Las Américas y aseguró que no se siente culpable, porque considera que durante su gobierno defendió la unidad del territorio nacional. “Ante la injusticia, me rebelo”, afirmó al rechazar el proceso judicial en su contra.

En declaraciones realizadas en las últimas horas, Morales sostuvo que no existen garantías para una comparecencia debido a la falta de un debido proceso. “Cuando la prensa pregunta si nos vamos a presentar. No, hay tanta injusticia. Repito nuevamente: no hay el debido proceso”, expresó.

El exmandatario también vinculó el respeto al debido proceso con la vigencia del Estado de derecho y los derechos humanos. “Si no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho; si no hay debido proceso ni Estado de derecho, no hay derechos humanos”, expresó.

Morales insistió en que no tiene motivos para evadir la investigación y defendió las acciones de su Gobierno frente a los hechos de 2009.

“Yo no me siento culpable; hemos defendido la unidad del territorio nacional”, afirmó.

Luego reiteró: “Ante la injusticia me rebelo, se escaparán los que se sientan culpables, yo no me siento culpable”.

¿Qué dijo sobre Álvaro García Linera?

Consultado sobre el exvicepresidente Álvaro García Linera, Morales señaló que tenía información de que se encontraba en Argentina y dijo que le sorprendió que apareciera en México buscando asilo.

“Bueno, su problema, tal vez se siente culpable; yo no me voy a ir”, respondió.

Investigación por el caso Hotel Las Américas

El proceso contra Morales y García Linera se encuentra en etapa de investigación preliminar, luego de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara, a inicios de noviembre de 2026, reactivar las actuaciones por los hechos ocurridos en abril de 2009.

La investigación se inició a partir de una proposición acusatoria presentada por legisladores de la alianza Libre, del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, por los sucesos registrados la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz.

El TSJ dispuso que ambos exmandatarios sean notificados en sus domicilios y estableció un plazo de 30 días para que el Ministerio Público desarrolle esta etapa y emita una resolución conclusiva.

La Fiscalía advirtió que, si Morales y García Linera no comparecen, podrían ser declarados en rebeldía y se emitirían órdenes de aprehensión en su contra.