Las guarderías municipales de Santa Cruz de la Sierra funcionarán durante los 12 meses del año a partir de 2027, según anunció el alcalde Manuel Saavedra. La medida busca beneficiar a miles de familias que necesitan un lugar seguro donde dejar a sus hijos pequeños mientras cumplen con sus jornadas laborales.

La autoridad explicó que durante los últimos años estos espacios municipales atendían solamente de marzo a octubre, por lo que permanecían cerrados durante cuatro meses, una situación que generaba dificultades para los padres y madres que no tenían con quién dejar a sus niños.

“Los últimos años lastimosamente las guarderías municipales funcionaban de marzo a octubre y cerraban cuatro meses al año, eso les complicaba la vida a miles de papás y de mamás que esos cuatro meses no tenían donde dejar a sus niños”, señaló Saavedra.

Ante esta situación, el alcalde indicó que durante la presente gestión se realizó un esfuerzo administrativo para ampliar el periodo de atención un mes más. Sin embargo, destacó que el principal objetivo es garantizar que desde la próxima gestión el servicio funcione de manera continua durante todo el año.

“Ya este año hicimos un esfuerzo administrativo y se aumentó un mes más para que puedan funcionar las guarderías de nuestro municipio, pero lo importante es que ya hemos trabajado para garantizar que, a partir del próximo año 2027, las guarderías municipales en nuestra ciudad van a funcionar de enero a diciembre. ¿Por qué? Porque los papás que llevan a estos niños tienen que trabajar y no pueden darse el lujo de cuatro meses no tener donde dejar a sus niños”, agregó.

Saavedra reiteró que la ampliación permitirá que las familias cuenten con este servicio durante todo el año, sin tener que buscar otras alternativas cuando las guarderías cerraban.

“Por eso es que a partir del próximo año haciendo un esfuerzo vamos a abrir las guarderías municipales desde enero hasta diciembre para que prácticamente todo el año los papás y las mamás tengan donde dejar a sus niños”, manifestó.

Actualmente, las guarderías municipales brindan atención de 08:00 a 16:00, con el propósito de apoyar a las familias que necesitan cumplir con sus actividades laborales mientras sus hijos permanecen bajo cuidado.