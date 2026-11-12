Bomberos explican cómo prevenir explosiones por garrafas y mangueras deterioradas

La mala manipulación de garrafas de gas y la falta de mantenimiento de las instalaciones domésticas pueden provocar deflagraciones y explosiones con graves consecuencias. Ante esta situación, la Dirección Nacional de Bomberos realizó una demostración para advertir sobre prácticas peligrosas y brindar recomendaciones a las familias y comerciantes.

Para ejemplificar una situación de emergencia, se utilizaron dos garrafas que estuvieron expuestas al fuego.

El bombero Gonzalo Quispe explicó que algunas personas colocan las garrafas sobre hornillas o utilizan velas y mecheros para aprovechar hasta el último resto de gas. Sin embargo, esta práctica debilita el cilindro y aumenta el riesgo de una explosión.

“Entonces, causamos que el cilindro se debilite. Y al debilitarse, puede llegar inclusive a explotar”, advirtió.

Uno de los casos expuestos ocurrió en una vivienda de la zona de Tupac Katari, en El Alto, donde una garrafa explotó después de ser recalentada. El incidente no dejó víctimas, debido a que el propietario salió a pedir ayuda y se encontraba fuera del inmueble cuando se produjo la explosión.

La grasa y las mangueras deterioradas también representan un riesgo

Bomberos también mostró una cocina con acumulación de grasa en su estructura, la base y la manguera de conexión. Los efectivos explicaron que estos residuos pueden convertirse en combustible y favorecer la propagación de un incendio.

Marcelo Yankovic, comandante de Bomberos de La Paz, recomendó cambiar las mangueras al menos dos veces al año, utilizar productos de buena calidad y verificar que las conexiones y abrazaderas estén correctamente instaladas.

Además, recordó que una manguera puede deteriorarse incluso antes de su fecha de vencimiento si permanece cubierta de grasa o no recibe mantenimiento.

¿Qué hacer si se prende fuego en la garrafa?

Durante la demostración, el personal de Bomberos explicó que, si se produce fuego en la zona de la válvula y es posible acercarse sin exponerse a las llamas, se debe proteger el brazo con un trapo húmedo y cerrar la perilla del cilindro.

Quispe remarcó que es importante mantener la calma y evitar el pánico para actuar correctamente. Si la garrafa está completamente envuelta en llamas o no es posible acercarse con seguridad, no se debe intentar manipularla: hay que alejarse y solicitar ayuda de Bomberos.

El director nacional de Bomberos, Mauricio Pérez, pidió a la población revisar constantemente las mangueras, conexiones, hornallas y cocinas, además de evitar que niños y adultos mayores manipulen las garrafas.