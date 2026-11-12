Fiscalía designa a 68 fiscales provisorios y anuncia tolerancia cero a la corrupción

El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, posesionó este jueves 12 de noviembre a 68 fiscales de materia con carácter provisorio, quienes asumirán funciones en los nueve departamentos del país.

El acto se desarrolló en la ciudad de Sucre, en el marco de la Convocatoria Pública N.º 02/2026, emitida el 9 de octubre, para cubrir acefalías en las fiscalías departamentales de Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí, Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.

Durante su intervención, Urioste aseguró que los nuevos fiscales fueron seleccionados por sus méritos y capacidades profesionales, sin recomendaciones políticas ni influencias personales.

"Ustedes deben su cargo a su capacidad, a sus méritos y a las respuestas que dieron durante las entrevistas realizadas. Deben su cargo al Estado boliviano, a su conciencia y a su capacidad. No se lo deben a nadie más", remarcó.

Urioste sostuvo que el proceso busca dejar atrás las designaciones por afinidad política y amistades. "Estamos dejando atrás una tradición de designaciones a dedo, amistades y recomendaciones políticas, prácticas que no corresponden a un sistema de justicia", afirmó.

Exige transparencia y tolerancia cero a la corrupción

El fiscal general interino pidió a los nuevos funcionarios actuar con responsabilidad, respetar el debido proceso y garantizar la presunción de inocencia.

También remarcó que el Ministerio Público debe investigar a quienes cometan delitos y garantizar que las personas inocentes no sean procesadas injustamente.

En ese sentido, anunció que la institución mantiene una política de tolerancia cero a la corrupción y recordó que los servicios fiscales son gratuitos.

"No se cobra absolutamente nada. La gratuidad del Ministerio Público debe ser completamente transparente. Ustedes han asumido un cargo y recibirán un salario del Estado; por tanto, no tienen por qué cobrar ni un centavo a nadie", enfatizó.

Asimismo, pidió a los fiscales evitar cualquier tipo de favoritismo y aplicar la normativa sin distinciones por la condición social de las personas involucradas en los procesos.

Algunos de los fiscales designados

Entre los 68 profesionales posesionados figuran Giovanni Edson Salvatierra Alcocer, Oscar Eduardo Terrazas Chacón, Jesica Lina Marcahuanca, Daniel Verastegui Hurtado, Leonor Meneses Molina, Brenda Nicole Carvajal Villanueva, Marcia Fabiola Jiménez Pérez, Elvia Lisbeth Mamani Condori, Ana Julia Díaz Zurita y Giovanna Zárate Colque.

También fueron designados Mario Gustavo Rocha Castro, Javier Alejandro Blanco Flores, Zulema López Aiza, Guadalupe Elidar Camacho Cáceres, Tatiana Moroco Rasguido, Jael Lilian Limachi Vicente, John Glenn Copas Justiniano, Felipe Antonio Molina Flores, Ana María Espada Morodias y Manuel Alejandro Sanabria Quiroz.

Los nuevos fiscales prestaron juramento ante el fiscal general interino y asumieron oficialmente sus funciones con carácter provisorio.

Durante la misma actividad, la Fiscalía General del Estado presentó el nuevo Código de Ética e Integridad Tecnológica, instrumento que busca orientar la conducta de los funcionarios, fortalecer la responsabilidad institucional y promover el uso íntegro de las herramientas tecnológicas.