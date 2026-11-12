Educación propone mesas regionales para definir la administración y el financiamiento de institutos técnicos

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, cambiará la metodología de trabajo para abordar la descentralización de los institutos técnicos superiores. En lugar de continuar con el anteproyecto de ley, el Gobierno abrirá mesas regionales para que los actores de cada departamento analicen y definan si están de acuerdo con esta propuesta.

“Estamos dejando en suspenso el anteproyecto de ley que teníamos trabajando. Y en definitiva, cambiamos la estrategia, la metodología de trabajo por la apertura de mesas regionales”, afirmó Sanjinés al explicar los alcances del acuerdo firmado con los maestros rurales.

El ministro señaló que estos espacios reunirán a representantes de las gobernaciones, comités cívicos, federaciones departamentales, padres de familia y trabajadores de los institutos, con el propósito de construir propuestas desde las necesidades de cada región.

Sanjinés sostuvo que la descentralización tendrá un carácter voluntario y gradual, por lo que cada departamento podrá decidir si quiere implementar este modelo.

“Si Santa Cruz quiere descentralización, que tenga descentralización. Si Oruro, La Paz, no sé, no quieren descentralización, seguramente lo definirán uno de sus actores locales ”, manifestó.

La primera mesa regional podría instalarse durante la próxima semana. Según explicó la autoridad, el trabajo comenzará con un diagnóstico de la situación de los institutos técnicos superiores y posteriormente dará paso a la elaboración de una propuesta de nuevo modelo de gestión.

Entre los aspectos que se analizarán están la administración de los institutos, la designación de docentes, la apertura de carreras de acuerdo con las necesidades productivas de cada departamento y el financiamiento. Sobre este último punto, Sanjinés aseguró que los recursos para el pago de salarios provendrán del presupuesto que actualmente administra el Ministerio de Educación y serán transferidos anualmente a las gobernaciones.