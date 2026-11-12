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El papa León XIV cumple una intensa agenda durante su visita a Perú

El pontífice encabezará este jueves dos actividades centrales en Lima: un encuentro sobre los desafíos del pueblo peruano y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios. Ambas transmisiones estarán disponibles en la web y las plataformas digitales de Red Uno.

Cristina Cotari

12/11/2026 12:51

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El papa León XIV . Foto: EFE
Lima, Perú

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Red Uno transmite este jueves 12 de noviembre dos de las actividades centrales de la visita apostólica del papa León XIV a Perú, con una cobertura en vivo que permite seguir los encuentros y discursos del Santo Padre durante su estadía en Lima.

La programación contempla dos importantes actividades de la agenda papal. La primera es el encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, previsto para las 12:30, en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima, donde el pontífice ofrece un discurso.

La segunda transmisión corresponde a la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, programada para las 19:00, en el Estadio Monumental de Lima, también con un discurso del Santo Padre.

¿Dónde seguir las transmisiones en vivo?

Los usuarios de todo el territorio nacional pueden seguir ambas actividades a través de la página web oficial de Red Uno: www.reduno.com.bo.

La cobertura también está disponible en las plataformas digitales del medio, entre ellas YouTube, Facebook y TikTok, para que el público pueda acompañar los encuentros programados durante la visita papal.


Mira la programación en Red Uno Play

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