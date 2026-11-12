La Paz: anuncian la construcción de 639 viviendas en 18 municipios

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) acordó la construcción de 639 viviendas nuevas en 18 municipios del departamento de La Paz, con el objetivo de beneficiar a 1.981 personas de sectores rurales y urbanos mediante el acceso a una vivienda digna y adecuada.

El director de AEVivienda, Jorge Vaca, informó que se consolidaron 18 convenios intergubernativos de concurrencia, impulsados por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, bajo la línea de trabajo del presidente Rodrigo Paz.

Los municipios beneficiados son Alto Beni, Apolo, Cairoma, Cajuata, Catacora, Charazani, Corocoro, Curva, Guanay, Humanata, Ichoca, Irupana, Luribay, Mecapaca, Palos Blancos, San Buenaventura, Sorata y Yaco.

Vaca explicó que los gobiernos municipales identificarán las zonas donde se ejecutarán los proyectos, mientras que AEVivienda realizará las evaluaciones para seleccionar a las familias que más necesitan este beneficio.

"Ahora nosotros hacemos los convenios con municipios, ellos nos dicen las zonas y nosotros vamos a evaluar. Se evalúa a las personas y de esta manera se ve cuáles son las personas más necesitadas", afirmó.

¿Quiénes pueden acceder a las viviendas?

El programa está dirigido a familias que necesitan una solución habitacional, con prioridad para personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas:

Personas con discapacidad y familias que tengan integrantes con discapacidad.

Madres solteras.

Familias que se encuentren en situación de desventaja.

Entre los requisitos se establece contar con un terreno propio, acreditar el derecho propietario cuando corresponda y vivir de manera permanente en el lugar donde se ejecutará el proyecto. Los solicitantes también deberán pasar por una evaluación para determinar si cumplen las condiciones para recibir el beneficio.

El director de AEVivienda aseguró que la selección debe realizarse sin criterios políticos ni exigencias de avales relacionados con colores partidarios.

¿Dónde solicitar información?

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Agencia Estatal de Vivienda o al gobierno municipal que tenga un convenio vigente con la institución.

También pueden solicitar información mediante la línea gratuita 800102373 o ingresar a la página web aevivienda.gob.bo.