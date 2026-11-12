Cómo limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas sin meterlas en el lavarropas

Las zapatillas blancas son un calzado infaltable que combina con cualquier look, pero el uso diario las expone al polvo, las manchas y el desgaste que les quitan su brillo original. Aunque muchos recurren al lavarropas por comodidad, existe un método casero mucho más cuidadoso para limpiar zapatillas blancas sin arruinar los materiales ni acortar su vida útil.

¿Cómo limpiar zapatillas blancas en casa? El secreto profesional radica en utilizar una mezcla simple de agua, jabón neutro y un cepillo de cerdas suaves, aplicando movimientos delicados para remover la suciedad superficial. Esta técnica es ideal para dejar impecables tanto la lona como los bordes de la suela y los ojales de los cordones, que suelen acumular mayor suciedad.

Además, lavar las zapatillas a mano te permite controlar la cantidad de agua y focalizarte en las manchas difíciles. Se trata de un procedimiento seguro y altamente efectivo, especialmente recomendado para calzado de cuero, lona o materiales sintéticos.

Los elementos que necesitás para limpiar las zapatillas blancas

Antes de empezar, conviene reunir algunos elementos básicos que suelen estar en cualquier casa:

Jabón neutro o detergente suave

Un recipiente con agua tibia

Un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo

Un paño de microfibra limpio

Una esponja suave

Papel absorbente o una toalla para el secado

Es importante evitar los cepillos demasiado duros, porque pueden desgastar la tela, rayar acabados o deteriorar materiales delicados.

El paso a paso para limpiar las zapatillas blancas sin lavarropas

Para recuperar el aspecto original, se puede hacer una limpieza manual en pocos pasos:

Retirar los cordones: sacarlos permite limpiar mejor las lengüetas y los sectores que más suciedad acumulan.

Eliminar el polvo superficial: pasar un cepillo seco para quitar tierra, pelusas y restos antes de usar agua.

Preparar la mezcla: colocar unas gotas de jabón neutro en un recipiente con agua tibia.

Cepillar suavemente: humedecer el cepillo y frotar las zonas manchadas con movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión.

Limpiar la suela: usar una esponja o un cepillo para retirar las marcas oscuras de los bordes de goma.

Retirar los restos de jabón: pasar un paño de microfibra apenas húmedo para quitar la espuma y evitar residuos.

Dejar secar: usar una toalla para absorber la humedad y colocar las zapatillas en un lugar ventilado, lejos de fuentes de calor.

Cómo limpiar los cordones y las suelas para que queden impecables

Los cordones y las suelas son dos de las partes que más suciedad acumulan, por eso conviene limpiarlos por separado.Cordones: retiralos y dejalos en remojo entre 15 y 30 minutos en agua tibia con un poco de jabón suave. Después, frotalos con las manos, enjuagalos y dejalos secar.Suelas: pasá un cepillo con agua y jabón para sacar las marcas de tierra y las manchas oscuras. Si quedan marcas superficiales, podés usar una esponja de melamina, siempre sobre la goma y probando primero en una zona pequeña.