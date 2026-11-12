La reciente difusión en las redes sociales de un boceto elaborado por una persona que sobrevivió a un episodio crítico en hospitales del exterior ha desatado un intenso debate sobre la naturaleza de la percepción en los umbrales de la vida.

Esta representación gráfica busca plasmar las complejas sensaciones de desprendimiento y lucidez que suelen manifestarse durante los momentos de máximo peligro físico, un fenómeno que también genera discusión entre los usuarios que siguen estos temas desde el país.

Las investigaciones neurológicas sugieren que estos fenómenos responden a descargas eléctricas y liberaciones de neurotransmisores cuando el cerebro sufre una deficiencia de oxígeno.

A pesar de los avances en el campo de la medicina intensiva, la comunidad científica insiste en que estas vivencias no constituyen una prueba empírica de una existencia posterior al deceso.

El debate entre ciencia y percepción

El creciente impacto de la ilustración compartida en internet refleja la constante fascinación colectiva por descifrar qué ocurre en la mente humana durante los trances más extremos.

Aunque los especialistas atribuyen estas visiones a reacciones biológicas del cerebro al borde del colapso, el misterio continúa cautivando a miles de lectores en todo el territorio nacional.

Esta es la imagen que dibujó el hombre:

