¿Masticas chicle todos los días? Estos son los riesgos que no conocías

Masticar chicle es una costumbre profundamente arraigada en la rutina diaria de miles de bolivianos que buscan calmar el estrés, mantener el aliento fresco o mejorar su concentración durante jornadas laborales y de estudio. Sin embargo, de acuerdo a lo que informa el portal Infobae, investigaciones médicas y odontológicas recientes advierten que este hábito aparentemente inofensivo puede convertirse en un serio enemigo para la salud bucal y muscular cuando se practica sin control.

El uso repetitivo y prolongado de la goma de mascar genera una sobrecarga mecánica directa sobre los músculos masticatorios y las articulaciones temporomandibulares, ubicadas justo delante de cada oído. Para evitar chasquidos, dolores de cabeza recurrentes o incluso fracturas dentales, los especialistas recomiendan limitar esta práctica a periodos breves que no superen los 15 minutos diarios.

Riesgos para pacientes vulnerables

Quienes padecen trastornos temporomandibulares previos o tienen el hábito inconsciente de apretar y rechinar los dientes enfrentan un riesgo mucho mayor de sufrir lesiones severas. En estos casos específicos, la indicación médica consiste en suprimir por completo el consumo de esta golosina, ya que cualquier desplazamiento mínimo en la articulación desencadena cuadros de dolor agudo.

La composición del producto también determina su impacto en el organismo, pues las presentaciones con azúcar alimentan a las bacterias orales y aceleran la erosión del esmalte dental. Por otro lado, aunque las variedades sin azúcar ayudan a estimular la salivación y prevenir caries, su ingesta excesiva provoca hinchazón, calambres abdominales y diarrea debido al efecto laxante de componentes como el xilitol o el sorbitol.

A nivel neurológico, estudios de neuroimagen confirman que el movimiento rítmico de mascar activa temporalmente redes cerebrales vinculadas con la memoria, la atención y la regulación emocional. Pese a estos estímulos transitorios, los expertos recalcan que ninguna goma de mascar reemplaza el cepillado posterior a cada comida ni el uso diario de hilo dental como pilares fundamentales de la salud oral.