¿Habrá un apagón mundial este 17 de noviembre? Esto es lo que se sabe

La incertidumbre digital ha escalado entre los internautas de Bolivia y el resto del mundo ante la circulación masiva de mensajes que vaticinan un colapso energético planetario para este martes 17 de noviembre.

Estas publicaciones advierten sobre una inminente interrupción simultánea del suministro eléctrico, las telecomunicaciones y los servicios esenciales en millones de hogares.

No obstante, la versión carece por completo de respaldo científico o técnico que sustente semejante escenario catastrófico.

Ninguna entidad reguladora, empresa distribuidora de energía ni organismo internacional ha emitido advertencias oficiales sobre fallas críticas en la infraestructura global.

De la ficción televisiva a la teoría conspirativa

El punto de partida de esta especulación radica en la tergiversación de contenidos audiovisuales y su fusión con relatos conspirativos en plataformas sociales.

Gran parte de la narrativa se apoya en un capítulo de la temporada 35 de la serie animada Los Simpson, titulado It's a Blunderful Life, donde una escena muestra un periódico fechado el 17 de noviembre tras narrar un extenso corte de luz.

A este fragmento de entretenimiento se sumó la interpretación errónea de pruebas rutinarias en los sistemas gubernamentales de alerta temprana realizadas recientemente en distintos países.

Asimismo, las guías habituales de prevención civil que sugieren preparar mochilas de emergencia fueron sacadas de contexto para alimentar la tesis de una crisis inminente.

Frente a la propagación de estos contenidos alarmistas, las instancias competentes exhortan a la ciudadanía a mantener la serenidad y contrastar los datos antes de replicar cadenas virales.

La red interconectada internacional funciona bajo parámetros habituales y el anunciado apagón mundial constituye únicamente un bulo diseñado para sembrar pánico en el entorno digital.