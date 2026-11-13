Decenas de pasajeros del Metropolitano de Lima vivieron un momento fuera de lo común cuando el bus del servicio Expreso 8 avanzó en paralelo y prácticamente a la misma velocidad que la caravana oficial del papa León XIV.

La curiosa escena ocurrió la noche del 11 de noviembre de 2026, durante el desplazamiento de la comitiva papal hacia el Gran Teatro Nacional, por la Vía Expresa de Lima. La cercanía con los vehículos oficiales tomó por sorpresa a los usuarios, que no tardaron en sacar sus celulares para registrar cada segundo.

La emoción se apoderó de los pasajeros. Entre gritos, risas y celulares en alto, los usuarios comenzaron a celebrar al descubrir que tenían al sumo pontífice prácticamente al lado.

En los videos difundidos en redes sociales se escuchan las exclamaciones de los viajeros: "¡Papa! ¡Ahí está! ¡Papa! ¡Papa!".

La euforia fue tanta que algunos pasajeros, entre bromas y entusiasmo, alentaron al conductor a acelerar y mantener el ritmo para no perder de vista la caravana.

Pero hubo un detalle que hizo todavía más especial la escena: el papa León XIV habría volteado hacia el bus y levantado la mano para saludar y bendecir a quienes viajaban en su interior.

Una de las pasajeras resumió la sorpresa con una frase que rápidamente llamó la atención en internet.

"Y yo que estaba renegando porque iba a esperar demasiado en la estación del Metropolitano y me vengo a encontrar con el papa en el camino", escribió.

La anécdota conectó con miles de usuarios, que encontraron en esta escena una de esas coincidencias que pueden transformar un día cualquiera en un recuerdo para toda la vida.

Las imágenes no tardaron en circular por TikTok, Facebook e Instagram, donde los internautas reaccionaron con humor y emoción. Algunos bromearon con que el Metropolitano se había convertido, por unos minutos, en parte de la custodia papal.