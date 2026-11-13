El viernes 13 de noviembre vuelve a despertar curiosidad por las supersticiones y las advertencias sobre la supuesta mala suerte. Desde romper un espejo hasta pasar debajo de una escalera, existen varias actividades que, según las creencias populares, conviene evitar durante esta jornada.

Aunque no hay evidencia científica de que esta fecha provoque desgracias, las supersticiones relacionadas con el número 13 y los viernes se mantienen vigentes y se transmiten de generación en generación.

¿Qué cosas debes evitar ?

Entre las supersticiones más conocidas sobre esta fecha se encuentran las siguientes:

Pasar debajo de una escalera: se considera un acto que puede atraer acontecimientos negativos.

Romper un espejo: la creencia popular sostiene que provoca siete años de mala suerte.

Derramar sal: algunas personas arrojan una pizca por encima del hombro para contrarrestar el supuesto mal augurio.

Abrir un paraguas dentro de casa: se relaciona con la llegada de problemas o desgracias.

Cruzar el camino de un gato negro: en algunas tradiciones occidentales, este animal está asociado con la mala suerte.

Sentarse a una mesa con 13 personas: la superstición relaciona esta cantidad de comensales con la Última Cena.

Levantarse con el pie izquierdo: se cree que comenzar el día de esta manera puede atraer contratiempos.

Viajar o elegir el asiento número 13: algunas personas prefieren evitar estas actividades por temor a sufrir algún inconveniente.

: Elementos asociados a las supersticiones rodean un calendario que marca el viernes 13. Foto: Metro

Recomendaciones para evitar la mala suerte

De acuerdo con otras creencias populares difundidas sobre el viernes 13, también se recomienda evitar salir de noche sin necesidad, cortarse el cabello o las uñas durante la noche y vestir de color verde, pues algunas supersticiones relacionan estas acciones con energías negativas.

Otra recomendación consiste en no aceptar comida ofrecida por otras personas y consumir alimentos preparados o comprados por uno mismo. Asimismo, se aconseja evitar las discusiones y mantener la calma durante la jornada.

¿Qué hacer para atraer la buena suerte?

Entre los rituales populares para protegerse de las supuestas malas energías están llevar un diente de ajo o una hoja de laurel como amuleto.

También existe la costumbre de salir de casa con el pie derecho, como una forma simbólica de comenzar el día con buena actitud.

Una persona enciende incienso junto a una vela como parte de un ritual asociado a las creencias populares. Foto: Metro

Una de las explicaciones más conocidas tiene origen en la tradición cristiana. Durante la Última Cena estuvieron presentes Jesús y sus 12 apóstoles, es decir, 13 personas, entre ellas Judas, quien lo traicionó. Además, el viernes está relacionado con la crucifixión de Jesucristo.

Otra versión procede de la mitología nórdica y cuenta que Loki, dios del engaño, llegó como el invitado número 13 a un banquete de dioses, desencadenando una tragedia.

En países como México, la fecha tradicionalmente asociada con la mala suerte es el martes 13, relacionada con el conocido refrán: "En martes, ni te cases ni te embarques".