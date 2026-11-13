El dólar registra movimientos distintos en Bolivia este viernes 13 de noviembre. Mientras el tipo de cambio oficial volvió a bajar, la cotización de referencia del mercado paralelo reportó incrementos tanto para la compra como para la venta.

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el dólar oficial en Bs 11,67, tres centavos menos que el jueves, cuando la cotización alcanzó los Bs 11,70.

Desde finales de junio, el BCB aplica un esquema de tipo de cambio flexible que permite variaciones diarias en la cotización oficial de la moneda estadounidense.

¿A cuánto está el dólar paralelo este viernes?

En el mercado paralelo, el dólar registra un incremento en sus valores de referencia. Según el portal dolarboliviahoy.com, este viernes la divisa se cotiza en Bs 11,94 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,89 para la compra y Bs 11,98 para la venta. Esto representa un aumento de cinco centavos en la compra y uno en la venta.

Diferencia entre el dólar oficial y el paralelo

Con estas cotizaciones, el dólar paralelo se mantiene por encima del tipo de cambio oficial. La diferencia alcanza los Bs 0,27 en la compra y Bs 0,32 en la venta, al comparar los valores reportados este viernes.

Es importante tomar en cuenta que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones son referenciales, por lo que pueden variar según la plataforma y el momento de consulta.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia publica diariamente el tipo de cambio oficial, conforme al régimen cambiario vigente.