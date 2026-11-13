Senamhi prevé lluvias y temperaturas cálidas en varias regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 13 de noviembre una jornada de lluvias, pero con una peculiar sensación térmica cálida. Mientras tanto, en el Oriente se registra un leve descenso de temperaturas.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada de lluvias con temperaturas que continúan en ascenso.

La Paz tendrá lluvias, alcanzando temperaturas entre 9°C y 20°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 4°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá lluvias y temperaturas entre 10°C y 19°C.

Potosí presentará una jornada con lluvias y temperaturas que oscilarán entre 7°C y 18°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con alta probabilidad de lluvias y temperaturas templadas.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 12°C y 25°C.

Sucre tendrá una jornada nubosa, acompañadas de una alta probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 14°C y 23°C.

Tarija tendrá cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve descenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de algunos cielos nubosos.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 23°C y 33°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 24°C con una máxima de 33°C.

Cobija tendrá una jornada con cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 24°C y 34°C.