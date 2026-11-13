Bloqueos en Chile ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles según Cadetran

El abastecimiento de combustibles en el occidente de Bolivia podría verse afectado si persisten los bloqueos protagonizados por camioneros en el norte de Chile, que mantienen paralizado el transporte de mercancías y carburantes desde los puertos de Arica, Iquique y Mejillones hacia territorio boliviano.

El sector del transporte pesado advirtió este jueves 12 de noviembre que aproximadamente el 60% del combustible que se distribuye en el occidente del país proviene de Chile, por lo que una prolongación del conflicto podría ocasionar dificultades en el suministro.

“Un 60% del combustible que se carga aquí en el occidente, en La Paz, llega de Chile. El otro 40% llega de Perú y Paraguay”, explicó Álvaro Ayllón, presidente de Cadetran

El dirigente de la Cámara Departamental de Transporte señaló que los puertos chilenos constituyen una de las principales vías de ingreso de carburantes a Bolivia y que las restricciones actuales complican el traslado de cisternas y otros vehículos de carga.

Alertan que el suministro de carburantes podría verse afectado

Los transportistas expresaron su preocupación por la interrupción de las rutas que conectan los puertos chilenos con Bolivia, debido a su importancia para el abastecimiento de gasolina y diésel.

“Un mayor porcentaje es lo que se trae de Arica, Iquique y Mejillones, de los puertos chilenos que lamentablemente están bloqueados actualmente por esta manifestación”, sostuvo Ayllón.

El sector advirtió que, si las medidas continúan, los retrasos en el ingreso de cisternas podrían afectar la distribución de carburantes en La Paz y otras regiones del occidente.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un desabastecimiento de combustibles en Bolivia atribuible a estos bloqueos. La advertencia corresponde al riesgo que representa una paralización prolongada.

Más de 700 camiones permanecen varados

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, informó que más de 700 camiones bolivianos permanecen detenidos entre Arica e Iquique debido a los bloqueos instalados por transportistas chilenos.

La paralización afecta tanto el ingreso de productos importados como el traslado de mercancías destinadas a la exportación.

“Tenemos más de 700 camiones que se encuentran varados a la espera de que esto se solucione”, señaló el dirigente durante el reporte.

Además, entre 300 y 400 camiones permanecen en territorio boliviano a la espera de poder ingresar a Chile con carga de exportación.

Los conductores optaron por no continuar sus viajes ante el riesgo de quedar detenidos durante varios días en las carreteras del país vecino.

Transporte pesado denuncia pérdidas millonarias

La paralización también genera perjuicios económicos para los transportistas bolivianos, quienes deben asumir gastos adicionales por alimentación, estadía y retrasos en la entrega de mercancías.

Según estimaciones del sector, cada conductor pierde más de Bs 1.200 diarios por la imposibilidad de realizar sus actividades.

“Como sector, más de un millón de bolivianos es lo que hemos perdido con los 700 camiones que se encuentran entre Arica e Iquique”, manifestó un representante.

Los transportistas advirtieron que las pérdidas seguirán aumentando mientras no se normalice el tránsito hacia los principales puertos chilenos.

Camioneros chilenos protestan por el precio de los combustibles

El conflicto comenzó el martes 10 de noviembre, cuando organizaciones de transportistas chilenos iniciaron movilizaciones en rechazo al incremento del precio de los carburantes.

Las protestas incluyen bloqueos parciales de carreteras y restricciones en los accesos a ciudades y terminales portuarias.

El Gobierno chileno anunció medidas para congelar los precios de los combustibles hasta febrero de 2027, pero las organizaciones movilizadas mantienen sus protestas mientras evalúan las propuestas oficiales.

Las autoridades de Chile sostienen conversaciones con los dirigentes para encontrar una solución que permita restablecer el transporte de carga.

Salidas de buses hacia Chile también presentan irregularidades

Las protestas también afectan el transporte internacional de pasajeros.

Durante un recorrido por una terminal de buses en La Paz, operadores de distintas empresas señalaron que los viajes hacia Arica continúan en algunos casos con normalidad, aunque existen restricciones para los desplazamientos hacia otros destinos chilenos.

“Por el momento las salidas están normales hasta Arica. De Arica para más allá, las salidas están suspendidas”, explicó una trabajadora de una empresa de transporte.

Otros operadores indicaron que algunas salidas fueron reprogramadas, por lo que recomendaron a los viajeros verificar los horarios antes de adquirir sus pasajes.