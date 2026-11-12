Cinco enfermeras mantienen la huelga de hambre en La Paz por items

Las licenciadas en Enfermería de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunciaron que ampliarán sus medidas de presión con la instalación de nuevos piquetes de huelga de hambre en diferentes establecimientos de salud de La Paz, ante la falta de respuesta de las autoridades sobre la entrega de 220 ítems obtenidos mediante convocatorias institucionales.

Este jueves 12 de noviembre, cinco profesionales continuaban con el primer piquete instalado desde la noche del miércoles en el Hospital Materno Infantil, ubicado en la zona de Miraflores.

Durante un contacto con Red Uno, las manifestantes denunciaron que llevan aproximadamente un año y cuatro meses esperando la conclusión del proceso de institucionalización, pese a haber aprobado las evaluaciones y cumplido los requisitos exigidos.

“Somos 220 profesionales que hemos ganado nuestro ítem. Las autoridades de la Caja realmente están haciendo oídos sordos. No hay respuesta de ellos”, manifestó una de las representantes.

Anuncian nuevos piquetes en otros hospitales

Las enfermeras informaron que las protestas comenzaron el lunes 9 de noviembre y que, hasta el momento del reporte, ninguna autoridad de la CNS se había acercado para atender sus demandas.

Ante esta situación, decidieron radicalizar las medidas de presión y anunciaron que instalarán un segundo y tercer piquete de huelga de hambre.

“Desde el día lunes hemos iniciado esta protesta. Nadie se ha acercado, nadie nos ha dado respuesta. Hemos decidido que vamos a entrar en la lucha”, afirmó una de las manifestantes.

Entre los establecimientos mencionados para ampliar las protestas figuran el Hospital Obrero y centros de salud de Santiago Segundo, donde también trabajan profesionales bajo contrato.

Aseguran que los ítems fueron ganados legalmente

Las manifestantes insistieron en que no están solicitando designaciones directas ni nuevos cargos, sino que se reconozcan los resultados de las convocatorias institucionales que aprobaron.

“Nosotros no estamos pidiendo que nos nombren a dedo. Nosotros hemos ganado una convocatoria con las leyes”, sostuvo una de las representantes.

De acuerdo con los antecedentes del conflicto, las profesionales participaron en procesos de selección de la CNS, pero todavía esperan los documentos administrativos que formalicen su incorporación como personal institucionalizado.

Las enfermeras exigen la entrega de sus hojas de movimiento y memorándums oficiales para acceder a la estabilidad y a los derechos laborales correspondientes.

Protestas continuarán hasta recibir una respuesta

Las profesionales señalaron que la falta de una solución ha generado malestar entre las 220 enfermeras que esperan la entrega de sus ítems.

El primer piquete, conformado por cinco participantes, permanece instalado en el Hospital Materno Infantil, mientras se organizan nuevas medidas en otros centros asistenciales.

Hasta el momento del reporte de la periodista Cindy Charca, no se conocía una respuesta oficial de la administración de la CNS sobre las demandas planteadas.

Las movilizadas advirtieron que mantendrán las protestas y ampliarán la huelga de hambre si las autoridades no establecen una solución para concluir su institucionalización.