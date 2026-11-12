Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, llega ante la justicia por el caso maletas

Mauricio Requena, exasesor de Romer Saucedo, llegó la tarde de este jueves 12 de noviembre a dependencias judiciales de Santa Cruz para afrontar su audiencia de medidas cautelares, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

A su llegada al juzgado, el exfuncionario aseguró que es inocente, mientras permanece bajo investigación por su presunta vinculación con el caso que involucra el ingreso de equipajes al aeropuerto internacional de Viru Viru.

Requena fue aprehendido el pasado martes 10 de noviembre, luego de presentarse ante la Fiscalía de Sustancias Controladas para brindar su declaración.

Según explicó su abogada, Erika Oroza, el exasesor había sido convocado inicialmente en calidad de testigo; sin embargo, tras prestar su declaración, pasó a ser investigado y se dispuso su aprehensión.

La jurista cuestionó la determinación fiscal y sostuvo que la vinculación de su defendido con el proceso estaría relacionada con declaraciones de la exdiputada Laura Rojas, también investigada dentro del caso.