El abogado de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, anunció que solicitará la libertad de su defendido, luego de que este prestara su declaración ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones relacionadas con Romer Saucedo y el caso de las maletas.

El jurista Mariano Medina sostuvo que Quezada colaboró con la investigación y respondió sobre los hechos que conocía. Además, aseguró que su cliente no tuvo participación en actividades vinculadas al tráfico de sustancias controladas ni relación con las personas que habrían transportado las maletas.

“Declaró como testigo, todo aquello que sabía, conocía esta situación, dejando en claro sí de que no tiene ninguna vinculación con algún delito que implique el tráfico de sustancias controladas. Ni comercializó, ni transportó, ni poseyó, o sea, absolutamente nada, y menos aún vinculación con alguna persona, ya sea nacional o extranjera, o estas personas que hubiesen transportado estas maletas”, manifestó Medina.

Sobre las declaraciones que Romer Saucedo habría realizado a Quezada, el abogado explicó que su defendido no les dio importancia porque, según su versión, las tomó como una conversación sin mayor relevancia y no creyó que se tratara de información que debía ser denunciada.

“Lo que él ha manifestado en su declaración, que simplemente fue una charla como cualquier persona, pero que él no le creyó, ¿por qué razón no le creyó? Porque él le dio a un magistrado y no le dio la importancia y la relevancia, porque él no conoce el tema, no conocía, no sabe”, agregó.

En cuanto a los trámites de permisos para las hijas de Saucedo, Medina sostuvo que esa situación fue parte de los aspectos por los que se abrió una investigación contra Quezada. Sin embargo, afirmó que su cliente ya explicó ante las autoridades quién le pidió colaborar con esas gestiones.

Respecto a la supuesta tramitación de permisos fuera del horario laboral, el abogado negó que Quezada hubiera ordenado realizar esos procedimientos. Según su explicación, únicamente pidió verificar si las personas encargadas cumplían con los requisitos legales para dar curso a los trámites correspondientes.

“No, no lo ordenó, simplemente que le pidió para ver, y él lo que hizo fue ver a las personas correspondientes si estaban cumpliendo con los requisitos legales, para que precisamente le den el trámite correspondiente, pero cumpliendo los requisitos que debe cumplir todos los trámites”, respondió.

Finalmente, Medina confirmó que la defensa solicitará la libertad de Quezada y argumentó que la Constitución Política del Estado protege el derecho a la libertad y a la seguridad personal.

“Vamos a pedir la libertad porque si se aplica la ley, conforme corresponde, la CPE es clara, el artículo 23 de la Constitución establece que la libertad, la seguridad de las personas deben protegerse y se restringe en la medida de que se descubra una verdad”, concluyó.