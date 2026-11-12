La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Irma Villavicencio Suárez, presentó su renuncia al cargo, según establece la convocatoria a una reunión extraordinaria de Sala Plena, programada para este viernes 13 de noviembre.

La convocatoria N.º 03/2026, emitida este jueves 12 de noviembre, establece que los vocales deberán reunirse a partir de las 14:00, bajo una modalidad presencial y virtual, en el salón de Sala Plena “Iyambae”.

El documento señala expresamente que el único asunto que se abordará durante la sesión será la “renuncia de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Dra. Irma Villavicencio Suárez”.

Convocatoria a Sala Plena.

La convocatoria se realiza en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 52, numeral 8, de la Ley N.º 025 del Órgano Judicial, que contempla la facultad de convocar a reuniones de Sala Plena.

La situación se produce pocas semanas después de otro cambio en la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

El pasado 22 de octubre de 2026, Aldo Ismael Quezada Cerruti presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del TDJ y a su cargo como vocal de la Sala Constitucional Segunda.

Posteriormente, Irma Villavicencio asumió la conducción de la institución y participó en diferentes actividades oficiales durante las últimas semanas.