TED de Santa Cruz asegura que actuó conforme a ley y respalda la cancelación de personerías de SOL y ASIP

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, respondió a las declaraciones del gobernador Juan Pablo Velasco, quien denunció presuntas amenazas, presiones familiares y actos de extorsión política y judicial durante las elecciones subnacionales de este año. La autoridad electoral aseguró que las actuaciones de la institución se realizaron en cumplimiento de la normativa y que cuentan con respaldo legal.

“En cumplimiento de la ley, nosotros hemos cumplido con cada una de las disposiciones reglamentarias del TSE. Tenemos respaldos, la tranquilidad de tener los reglamentos de todas nuestras actuaciones”, manifestó Monasterio.

Respecto a los cuestionamientos sobre la cancelación de las personerías jurídicas de las agrupaciones ciudadanas SOL y ASIP, el presidente del TED explicó que la decisión se sustentó en una sentencia constitucional emitida por una sala constitucional de Santa Cruz.

Monasterio precisó que el informe que sirvió de base para esa determinación fue elaborado por él durante su anterior gestión, cuando se desempeñaba como secretario de Cámara del TED. Sin embargo, aclaró que no firmó la resolución debido a que tenía una excusa declarada legalmente.

“Existe una sentencia constitucional emitida por una sala constitucional de Santa Cruz que dispuso en la consideración de un informe elaborado por mi persona en mi condición de secretario de Cámara de la anterior Sala Plena de este tribunal y la Sala Plena conformada por mis otros cuatro vocales. Yo estaba con excusa declarada legal, por ese motivo yo no firmo esa resolución, pero sí tiene todo el respaldo”, explicó.

La autoridad indicó que la resolución tiene 150 fojas, está publicada en la página web del TED y fue notificada a las partes involucradas. También sostuvo que el documento contiene los argumentos jurídicos y que en Sala Plena se analizaron los principios establecidos en la Ley del Régimen Electoral.

“Al final se tomó la decisión de cancelar la personería jurídica de esas agrupaciones, considerando ese informe elaborado en mi condición de secretario de Cámara en la anterior gestión, y finalmente también fue objeto de recurso de apelación que fue ratificada esa resolución por el TSE. Por ese motivo esas agrupaciones ciudadanas no participaron en el proceso electoral pasado”, agregó.

Monasterio insistió en que el TED actuó dentro del marco legal y respaldó las decisiones asumidas por la institución. “Hemos actuado conforme a derecho, tenemos todos los respaldos”, afirmó.

Velasco denuncia amenazas y presiones

Las declaraciones de Monasterio se producen después de que el gobernador Juan Pablo Velasco se pronunciara sobre las denuncias de presunta injerencia electoral y cuestionara las situaciones que, según afirmó, enfrentó su organización política, LIBRE, durante las elecciones subnacionales.

“Respecto a las declaraciones sobre la injerencia electoral denunciada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, quiero decir algo con absoluta claridad: puedo dar fe de que durante las elecciones subnacionales de este año, desde LIBRE sufrimos amenazas, presiones familiares y situaciones que son verdaderos actos de extorsión política, judicial y atentados contra la libertad de elegir y la democracia”, escribió Velasco en sus redes sociales.

El gobernador aseguró que sus declaraciones no se basan en rumores, sino en hechos que, según indicó, fueron vividos por integrantes de su organización y que derivaron en denuncias ante las instancias correspondientes.

“Y no son rumores. Hablo de hechos que vivimos personalmente, de denuncias que presentamos y de pruebas que estamos dispuestos a poner a disposición de las autoridades”, sostuvo.

Como uno de los casos más graves, Velasco mencionó lo ocurrido en San Ignacio de Velasco, donde aseguró que recibieron amenazas relacionadas con la inscripción de Christian Méndez como candidato a alcalde.

“Uno de los casos más graves fue el de San Ignacio de Velasco. Nos amenazaron con quitarnos toda la sigla de LIBRE si inscribíamos a Christian Méndez como candidato a alcalde, tal como había sucedido con ASIP”, agregó.