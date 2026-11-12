Beller ya está en México, confirma Sheinbaum: "Ya está aquí"

La abogada y activista boliviana Nadia Beller ya se encuentra en México. Su llegada fue confirmada este jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la expareja del exasesor político Fernando Cerimedo saliera de Bolivia con un salvoconducto y bajo las condiciones otorgadas para tramitar su asilo político.

"Ya está aquí", anunció Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también informó que Beller deberá reunirse próximamente con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La mandataria mexicana explicó que todavía no se conoce si la abogada permanecerá en México o si utilizará el país como escala para trasladarse a otro destino. Esa decisión deberá ser comunicada a las autoridades diplomáticas.

"Ella solicitó el asilo, se le dieron las condiciones para llegar y ya tiene que verse cuál es su intención", señaló Sheinbaum.

La salida de Beller de Bolivia se produjo después de que denunciara haber sido víctima de un ataque armado en agosto de 2026, en Santa Cruz de la Sierra. La abogada señaló a su expareja, Fernando Cerimedo, como presunto autor intelectual del atentado, una acusación que deberá ser esclarecida por las instancias correspondientes.

Cerimedo es conocido por su participación como asesor político del presidente boliviano Rodrigo Paz y del mandatario argentino Javier Milei.

Tras los hechos denunciados, Beller solicitó protección internacional y su traslado a México, donde se le facilitaron las condiciones para abandonar territorio boliviano mediante un salvoconducto coordinado entre ambos países.