¿Qué personaje interpretó en ‘El Chavo del 8’ la actriz fallecida a los 82 años?: Cuál fue su trayectoria

La muerte de Regina Torné, a los 82 años, generó pesar entre los seguidores de la televisión mexicana, especialmente entre quienes recuerdan su participación en ‘El Chavo del 8’. La actriz formó parte de la popular producción en 1978, donde interpretó a Gloria, conocida como la tía Gloria, un personaje que compartió varias escenas con los habitantes de la vecindad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el miércoles 11 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), mediante una publicación en sus redes sociales. La organización destacó su trayectoria artística y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. Hasta el momento, no se hicieron públicos detalles oficiales sobre las causas de su muerte.

¿Quién era la tía Gloria en ‘El Chavo del 8’?

En la serie, Regina Torné interpretó a Gloria, la tía de Paty, una de las niñas que llegó a la vecindad y que despertó el interés de El Chavo. Su personaje también llamó la atención por la relación que comenzó a desarrollar con Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien mostró un marcado interés romántico por ella.

La presencia de Gloria incorporó nuevas situaciones a las historias de la vecindad, especialmente por los acercamientos entre ella y Don Ramón, que dieron lugar a momentos recordados por los seguidores de la comedia creada por Roberto Gómez Bolaños.

Aunque su participación no se extendió durante toda la historia de la producción, el personaje quedó asociado a una etapa recordada de la serie, que logró conquistar a varias generaciones de espectadores en México y otros países de Latinoamérica.

Una carrera más allá de la vecindad

La trayectoria de Regina Torné fue mucho más amplia que su participación en ‘El Chavo del 8’. La actriz también consiguió reconocimiento en el cine mexicano por interpretar a Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’, película de 1992 basada en la novela de Laura Esquivel. Por este trabajo recibió el premio Ariel a Mejor Actriz.

Antes de dedicarse plenamente a la actuación, comenzó su camino artístico vinculada con la música, especialmente el jazz. Con el paso de los años, construyó una carrera de más de cinco décadas en el cine, la televisión y el teatro.

Entre sus trabajos televisivos figuran producciones como ‘Retrato de familia’, ‘La loba’, ‘Cielo rojo’ y ‘Siempre tuya Acapulco’.

En 2014 decidió alejarse de las cámaras y los escenarios. Posteriormente, se instaló en Puebla, donde impulsó una academia de artes escénicas para niños y adolescentes, con la intención de compartir sus conocimientos con nuevas generaciones.