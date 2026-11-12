Perú recibe al papa León XIV con emoción: Chiclayo se prepara para el regreso de quien fue su obispo

La llegada del papa León XIV a Perú despierta una especial expectativa, particularmente en la región de Lambayeque, donde se encuentra Chiclayo, ciudad en la que Robert Prevost desarrolló gran parte de su labor pastoral y que considera su segunda patria.

La corresponsal de Radio Exitosa en Chiclayo, Fátima Constantino, explicó que los habitantes viven esta visita como un retorno.

“Él no viene, él regresa realmente al país que lo acogió”, señaló al describir el sentimiento de los peruanos que lo conocieron durante su etapa como religioso.

Prevost llegó a la diócesis de Chiclayo en 2014 como administrador apostólico y, un año después, fue designado obispo. Permaneció en ese cargo hasta 2023, cuando fue convocado al Vaticano por el papa Francisco.

Durante esos años mantuvo una participación cercana en la vida social de Lambayeque. Uno de los recuerdos más significativos para la población fue su presencia durante las inundaciones provocadas por el ciclón Yaku, en 2023, y las lluvias de 2017, cuando participó personalmente en labores de ayuda humanitaria.

“Era alguien que cruzaba la calle, el centro del Chiclayo, y te saludaba”, recordó Constantino sobre la cercanía que mantenía con los habitantes de la región.

La emoción también está relacionada con el saludo que León XIV dirigió a su antigua diócesis cuando fue elegido pontífice: “Un saludo grande a mi querida diócesis de Chiclayo”. Ese gesto reforzó el vínculo de los pobladores con quien todavía recuerdan como monseñor Robert Prevost.

Actividades previstas durante la visita

De acuerdo con la corresponsal, el programa contempla la llegada del Papa a la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), seguida de una misa multitudinaria en Pampas de Pimentel, una zona cercana a la playa.

También está prevista una visita al santuario Nuestra Señora de la Paz y a la capilla Óscar Romero, ubicada en el distrito de La Victoria. Este último espacio tiene un significado especial para el pontífice, debido a que impulsó el financiamiento para su reconstrucción.

La agenda incluye además una visita a una universidad particular vinculada con la educación católica.

Para el sábado 14 de noviembre está programada la ceremonia del rito de coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la diócesis de Chiclayo y del departamento de Lambayeque. La actividad se realizará en el centro de la ciudad y se prevé la asistencia de unas 15.000 personas, quienes deberán contar con una entrada.

La visita representa un momento especial para los habitantes de Chiclayo, que se preparan para recibir nuevamente a quien durante años compartió su vida pastoral y acompañó a la comunidad en momentos difíciles.