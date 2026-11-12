La Fiscalía Departamental de La Paz citó al exministro de Defensa Javier Eduardo Zavaleta López para que preste su declaración informativa el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:00, en calidad de sindicado dentro del denominado caso radares.

La convocatoria fue emitida por el fiscal de materia Franklin A. Alborta Alandia, en el marco de una investigación iniciada a raíz de una querella presentada por el Ministerio de Defensa contra el exministro Reymi Luis Ferreira Justiniano y otras personas, por la presunta comisión del delito de corrupción.

De acuerdo con el documento, Zavaleta deberá presentarse en oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz, ubicadas en la calle Potosí N.º 944, quinto piso, portando su cédula de identidad y una fotocopia.

La citación también establece que deberá acudir acompañado de un abogado defensor. En caso de no contar con uno, el Estado le asignará un profesional para garantizar su asistencia durante la declaración.

La comparecencia busca que el exministro brinde información dentro de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso radares. Hasta el momento, la citación no implica una determinación de responsabilidad penal.