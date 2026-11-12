La Cámara de Senadores aprobó la conformación de sus 10 comisiones y 20 comités permanentes para la legislatura 2026-2027, mediante una votación que obtuvo 28 votos a favor, tres en contra y cuatro en blanco.

El presidente del Senado, Diego Ávila, explicó que la distribución de las comisiones se realizó de acuerdo con el reglamento de la Cámara Alta, asignando seis al bloque mayoritario y cuatro al de minoría.

“Nosotros lo que hemos hecho es respetar lo que está establecido, las seis comisiones para el bloque mayoría y las cuatro comisiones para el bloque de la minoría”, señaló.

Ávila confirmó que la propuesta obtuvo el respaldo necesario y recordó que la semana pasada también se eligió la directiva, con la asignación de espacios para las distintas instancias legislativas.

Reforma constitucional entre las prioridades

Tras la conformación, el titular del Senado pidió a los presidentes de cada comisión revisar los proyectos y asuntos que quedaron pendientes de la gestión anterior, elaborar un listado y establecer una primera priorización para construir una agenda legislativa conjunta.

Entre los temas que pidió considerar como prioritarios mencionó la reforma de la Constitución Política del Estado.

“Necesitamos aprobar a la brevedad la ley de necesidad de reformar la Constitución”, afirmó Ávila. Además, manifestó que espera que hasta octubre de la próxima gestión se tenga la posibilidad de convocar a un referéndum para el tratamiento y aprobación de la reforma constitucional.

La conformación de las comisiones y comités se produce después de que el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, inaugurara la primera sesión de la legislatura 2026-2027. Con estas instancias ya definidas, el Senado busca avanzar en el tratamiento de los asuntos pendientes y establecer sus prioridades legislativas.