Una jornada de violencia se registró en el municipio de Yapacaní, donde una turba de aproximadamente 300 personas atacó las instalaciones del comando policial con machetes, piedras y petardos, dejando cinco uniformados heridos y al menos cuatro vehículos con daños materiales, luego de que los efectivos intervinieran para rescatar a dos hombres que eran retenidos por su presunta participación en el robo de una motocicleta.

El hecho se produjo después de que ambos sujetos fueran agredidos por una multitud. Uno de ellos terminó con graves quemaduras, luego de que presuntamente le prendieran fuego tras ser rociado con combustible, mientras que el otro también fue golpeado. La situación obligó a la Policía a intervenir para auxiliarlos y trasladarlos a un centro médico.

Sin embargo, el operativo derivó en otro episodio de violencia. Según el coronel Juan José Bustillos, comandante de la Policía de la provincia Ichilo con asiento de Yapacaní, los uniformados fueron atacados cuando intentaban rescatar a los dos hombres y evitar que fueran linchados. La turba ingresó al comando policial y provocó destrozos en los vehículos que se encontraban en el lugar, incluidos motorizados bajo custodia de las unidades investigativas.

“Lamentablemente, esto es un daño patrimonial al municipio de Yapacaní, sobre todo a la institución policial. Toda vez que gente inescrupulosa y antisocial trataron de ingresar a este comando para poder hacer algún tipo de robo de los vehículos que se encuentran en custodio por parte acá de la Policía, de las unidades investigativas. Y obviamente, en el interín de poder auxiliar y rescatar a dos personas que estaban siendo linchadas, fueron estos vehículos atentados con los daños materiales que ustedes pueden percatar”, manifestó Bustillos.

El jefe policial confirmó que cinco efectivos resultaron lesionados durante las agresiones. Aunque aclaró que las heridas no son de gravedad, advirtió que los ataques pusieron en riesgo la integridad de los uniformados.

“Efectivamente, dentro de los vehículos pueden constatar ustedes mismos que se encuentran piedras que han sido objeto para que puedan atentar contra las vidas de los policías incluso. Tengo cinco policías en total que han sido lesionados, si bien no son de gravedad, pero obviamente repercuten en la integridad de las personas. Y acá dentro del comando, que trataron de ingresar unas cuantas personas, bueno, tenemos alrededor de cuatro vehículos que fueron igual de las mismas características, dañados en sus parabrisas”, señaló en contacto con Notivisión.

En el interior del comando quedaron piedras utilizadas durante el ataque, mientras que varios motorizados terminaron con los parabrisas destrozados. Las imágenes del lugar muestran los daños ocasionados durante el ingreso de la multitud.

Ante lo ocurrido, la Policía anunció que identificará a las personas que participaron en las agresiones y los destrozos. Bustillos indicó que ya cuentan con algunos nombres y que utilizarán las imágenes que circulan en redes sociales para reconocer a los responsables.

“Por instrucción del señor comandante departamental, quien agradezco a través de usted porque se hicieron presentes las unidades de Portachuelo, Montero, nuestro comandante y su comandante departamental inmediatamente en nuestras instalaciones. Se ha instruido de que a través de las imágenes que han sido, que están circulando en las redes sociales, se puedan identificar. Ya tenemos algunos nombres identificados, están procediendo a tomar las declaraciones del personal policial que han sido víctimas de estas agresiones, de los conductores que están a cargo de los vehículos”, explicó.

Asimismo, anunció que el comando policial iniciará acciones legales contra quienes participaron en el ataque. “Obviamente este comando se va a también querellar contra estas personas y vamos a identificar a todos los que han causado estos daños materiales”, advirtió.