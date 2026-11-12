Feminicidio en Ivirgarzama deja a una niña de 10 años en la orfandad

Cochabamba registra 16 casos de feminicidio. La última víctima fue identificada como Arminda C. C., de 26 años, quien dejó a una niña de 10 años en la orfandad. Su concubino confesó el crimen y permanece en celdas policiales de Ivirgarzama, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Angelo Cabrera, confirmó la cifra de feminicidios en el departamento y señaló que el principal sospechoso se encuentra aprehendido.

Explicó que el hombre se presentó en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, donde inicialmente fue arrestado. Durante su declaración, confesó lo ocurrido hasta el momento del hallazgo del cuerpo de la víctima.

Según el relato del acusado, la pareja habría consumido bebidas alcohólicas durante la celebración del cumpleaños de la mujer y posteriormente acudió a un local, donde permaneció hasta aproximadamente las 04:00.

El jefe policial indicó que, al salir del establecimiento, ambos discutieron por celos mientras caminaban. En ese momento, el hombre habría sujetado a la víctima por el cuello hasta que dejó de moverse y después abandonó su cuerpo en un lote baldío.

La autopsia estableció la causa de muerte

El Ministerio Público investiga el feminicidio de Arminda C. C., cuyo cuerpo fue encontrado el 9 de noviembre entre arbustos de un terreno baldío ubicado en la avenida Ecológica de Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Gary Coronado, informó que la autopsia médico-legal estableció como causa de muerte anoxia por compresión cervical externa, compatible con asfixia mecánica por estrangulamiento manual.

Durante las investigaciones, el hermano de la víctima declaró que ella mantenía problemas frecuentes con su concubino y que la noche anterior al hallazgo había consumido bebidas alcohólicas junto a otras personas.

Una menor quedó sin sus padres

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la situación de la hija de la pareja, de 10 años, quien quedará al cuidado de sus familiares. El presunto autor del feminicidio irá a la cárcel, mientras que la niña perdió a su madre.

“Tenía una hija de 10 años. Ahora la niña quedará con familiares, pero no va a tener ni mamá, porque le quitaron la vida, ni papá, porque irá a la cárcel. Queda en la orfandad porque se va a quedar sin sus padres”, expresó Cabrera.

El director de la Felcv lamentó que los 16 feminicidios registrados en Cochabamba hayan dejado a varios niños y niñas en situación de orfandad.