Lluvias dejan calles anegadas y alcantarillas desbordadas en Cochabamba

La intensa lluvia que cayó desde las 02:00 de este jueves provocó inundaciones, acumulación de agua y rebalses de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad de Cochabamba, principalmente en la zona sur. Ante esta situación, brigadas de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) realizaron trabajos de emergencia para evitar que el agua ingrese a las viviendas.

El jefe de la UGR, Javier Miranda, informó que durante la madrugada se registró una tormenta con aproximadamente 25 milímetros de precipitación en seis horas, que afectó principalmente al sector de La Tamborada y otras zonas de la ciudad.

"Hemos tenido hoy una tormenta a partir de las dos de la mañana, empezó una tormenta y una descarga de más o menos de 25 milímetros en seis horas, lo que ha colapsado principalmente el sector de La Tamborada y algunos otros sectores", explicó.

Miranda detalló que cuatro brigadas de emergencia se desplazaron desde las primeras horas de la madrugada para atender las calles anegadas, monitorear los sectores críticos y controlar los problemas ocasionados por las precipitaciones.

"Estamos desde las dos de la mañana, estamos con cuatro brigadas que han salido, hemos estado monitoreando todos los pasos a desnivel y las zonas críticas", señaló.

Colapsa alcantarillado en la Av. Panamericana

Entre las emergencias atendidas se reportó el colapso del sistema de alcantarillado en la avenida Panamericana, debido a la acumulación de basura que dificultó el desfogue del agua.

El jefe de la UGR atribuyó parte de estos problemas a la mala disposición de residuos sólidos en las calles y espacios públicos.

Asimismo, aclaró que los pasos a desnivel no colapsaron; sin embargo, el ubicado en inmediaciones del aeropuerto presentó problemas por desperfectos eléctricos, situación que estaba siendo atendida por las brigadas.

"De todos modos, recalcamos a la población que todos estos problemas son por la mala acción de botar la basura en sectores donde no deberíamos estar botando la basura", comentó.

La emergencia se registra en medio de las condiciones climáticas inestables que afectan al departamento. El meteorólogo de Naabol, Gonzalo Angola, informó que las precipitaciones continuarán de manera intermitente durante los próximos días, con posibilidad de descargas eléctricas en horas de la tarde.