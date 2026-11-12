Las lluvias continuarán en varias regiones de Bolivia durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Las precipitaciones se presentarán principalmente durante las tardes y noches y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y granizo.

Marisol Portugal, representante de la institución, informó que las lluvias persistirán por lo menos hasta el fin de semana en los Yungas, el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, así como en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

“Estas lluvias principalmente se van a registrar en horas de la tarde noche, podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y granizo”, advirtió.

En el caso de la región oriental, Portugal señaló que las precipitaciones también continuarán, pero podrían extenderse hasta la siguiente semana.

Recomendaciones ante la temporada de lluvias

Ante el inicio del periodo de precipitaciones, el Senamhi recomendó a la población llevar paraguas y abrigarse, especialmente durante las tardes y noches.

Asimismo, pidió realizar la limpieza de las bocas de tormenta y de las canaletas de las viviendas para facilitar el drenaje del agua y prevenir problemas durante las lluvias.