Analizan agua de Misicuni tras denuncias de contaminación minera en Cochabamba

La Empresa Misicuni realizó este jueves una inspección y toma de muestras de agua en los afluentes y el embalse de la represa, con el objetivo de verificar la posible presencia de metales pesados y brindar certidumbre a la población sobre la calidad del agua que consume.

El gerente general de Misicuni, Adrián Murillo, informó que durante la jornada se recolectaron muestras en diferentes puntos de la cuenca y explicó que el tercer punto de muestreo corresponde al embalse, después de las tomas realizadas en el río Serqueta, uno de los afluentes.

"Este es el tercer punto que estamos tomando en el embalse. Como podemos observar, ya hemos tomado muestras en otros dos puntos en el río Serqueta", señaló.

Murillo indicó que el procedimiento continuará en la planta de tratamiento y posteriormente en los puntos de distribución, para contar con información sobre la calidad del agua en las diferentes etapas del sistema.

AAPS garantiza transparencia en los análisis

Durante la inspección, la directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Liesel Ramírez, explicó que la institución acompaña el procedimiento por mandato de las autoridades nacionales, con el propósito de verificar que el agua cumpla los parámetros establecidos en la normativa de calidad NB 502.

"Estamos en territorio por mandato de nuestras autoridades nacionales, estamos acompañando estas pruebas para devolverle la confianza a la población de que está consumiendo un agua segura, que cumple la normativa de calidad", afirmó.

La autoridad explicó que, además de los controles habituales que deben realizar las empresas prestadoras del servicio, las denuncias sobre una posible contaminación motivaron la instrucción inmediata de pruebas de laboratorio y la recolección de nuevas muestras.

Informó que las muestras serán enviadas a un laboratorio externo en Oruro y se prevé que los resultados estén disponibles el lunes.

Asimismo, aseguró que los resultados serán difundidos de manera transparente para que la población tenga acceso a información respaldada por análisis técnicos.

La inspección se desarrolla después de las denuncias sobre la presunta presencia de minería ilegal y contaminación con mercurio en la cuenca de Misicuni. En días pasados, la asambleísta departamental Claudia Martínez alertó sobre actividades mineras a cielo abierto en el sector del río Serqueta, uno de los afluentes de la represa, y advirtió sobre los posibles efectos en los sedimentos y las fuentes de agua.