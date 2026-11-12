Los Kjarkas, una de las agrupaciones más representativas del folclore nacional, suman un nuevo reconocimiento a su trayectoria artística. La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba aprobó otorgarles la “Condecoración Cochabamba”, en el área de Desarrollo del Arte y la Cultura.

La distinción se enmarca en la celebración de sus 55 años de historia musical en 2026, una trayectoria marcada por canciones que han acompañado a generaciones y que se han convertido en parte de la memoria colectiva de los bolivianos.

Con sus melodías, instrumentos andinos y letras cargadas de sentimiento, Los Kjarkas han logrado trascender fronteras, llevando la riqueza del folclore boliviano a escenarios nacionales e internacionales.

El reconocimiento destaca la contribución de la agrupación al desarrollo de la música boliviana y su papel en la difusión de las expresiones culturales del país.

A lo largo de su carrera, Los Kjarkas han construido un repertorio que forma parte de la historia musical de Bolivia, con composiciones que continúan emocionando a públicos de distintas edades.

Canciones como “Llorando se fue”, “Imillitay” y “Ave de cristal” forman parte de un legado que ha acompañado celebraciones, encuentros familiares y momentos inolvidables.

La agrupación, liderada por Gonzalo Hermosa, también ha contribuido a proyectar internacionalmente los sonidos de los Andes, convirtiéndose en un referente de la música folclórica latinoamericana.

En el marco de su aniversario, la agrupación y Gonzalo Hermosa también han sido objeto de homenajes y distinciones por su trayectoria y aporte cultural.

Entre estos reconocimientos figuran homenajes parlamentarios en La Paz y distinciones internacionales que destacan la influencia de su música.