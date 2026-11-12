El cuerpo del brasileño asesinado en Quillacollo continúa en el IDIF mientras la Policía investiga

A más de una semana del trágico hecho, el cadáver del ciudadano brasileño asesinado la madrugada del pasado 5 de noviembre en el municipio de Quillacollo continúa en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a la espera de que sus familiares se presenten a realizar el reclamo formal de los restos.

Así lo confirmó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, Edwin Becerro, quien detalló que ya se procedió a la realización de la autopsia médico-legal para establecer las causas exactas del deceso, en coordinación con el Ministerio Público.

"Dentro de las investigaciones que se están realizando con la información del Ministerio Público, se está a la espera de que algún familiar o alguna persona haga el reclamo de este cuerpo que se encuentra todavía en dependencia del IDIF [...] Lastimosamente hasta el momento no se ha hecho presente ninguna persona a quien se pueda tomar la entrevista y pueda dar mayores luces o alguna información que nos dé más datos", señaló la autoridad policial.

Principal hipótesis: Ajuste de cuentas

De acuerdo con las primeras indagaciones y el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona —así como registros proporcionados por vecinos—, la Policía maneja de manera preliminar la hipótesis de un ajuste de cuentas.

El director de la FELCC explicó que en los videos se observa a la víctima transitando con aparente tranquilidad por el lugar del hecho, acompañada por otro sujeto que, de forma sorpresiva, habría hecho uso de un arma de fuego para quitarle la vida.

"Una primera hipótesis que estuviéramos manejando es de que este sujeto ha podido ser llevado de manera intencionada a este lugar para ser víctima de este hecho de asesinato", indicó Becerro, recalcando que no se descarta ninguna línea de investigación y que se requiere colectar más elementos probatorios para confirmar o descartar los indicios.

Las autoridades policiales informaron que la víctima contaba con antecedentes penales en Bolivia. Ante esta situación, la institución del orden se encuentra realizando gestiones de coordinación con la República Federativa de Brasil para verificar si el ciudadano también registraba antecedentes judiciales o policiales en su país de origen.

Mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer el móvil del crimen y dar con el autor material e intelectual, el cuerpo permanece resguardado en el IDIF a la espera de la aparición de parientes o conocidos que puedan repatriar o dar sepultura a los restos.