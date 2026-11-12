Sala Plena posesiona a Carlos Ortega como nuevo presidente del TSJ

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) posesionó este jueves 12 de noviembre a Carlos Eduardo Ortega Sivila como nuevo presidente del máximo tribunal de justicia ordinaria de Bolivia, durante un acto desarrollado en la ciudad de Sucre.

El magistrado, representante del departamento de Chuquisaca, asumió oficialmente la conducción de la institución en medio de la crisis generada por la salida del país de Romer Saucedo, quien anteriormente ejercía la Presidencia del TSJ.

La posesión de Ortega estaba inicialmente prevista para el 4 de enero de 2027. Sin embargo, la Sala Plena decidió adelantar el cambio de autoridad, poniendo fin a la presidencia temporal que ejercía la decana Rosmery Ruiz Martínez.

“Sinceramente, no esperaba que la Sala Plena me ratificara por tercera vez como presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, manifestó Ortega durante su primer discurso.

Ortega reconoce una profunda crisis en la justicia boliviana

En sus primeras declaraciones como presidente del TSJ, Ortega reconoció públicamente la gravedad de la situación que atraviesa el sistema judicial del país.

El magistrado aseguró que los problemas van más allá de una crisis institucional aislada y afectan al conjunto del sistema de administración de justicia.

“Pueblo de Bolivia, siento, y toda esta Sala Plena siente profundamente el dolor que atraviesa el Órgano Judicial de Bolivia”, expresó.

Posteriormente, fue más contundente al referirse a la situación actual.

“Ya no es momento de hablar de crisis, sino de reconocer una profunda, pero profunda crisis total del sistema de administración de justicia”, afirmó.

Ortega señaló que durante décadas se ha hablado de transformaciones estructurales sin que los problemas del sistema judicial hayan sido superados.