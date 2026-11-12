K’ara K’ara: la Alcaldía inicia el ingreso de residuos por 90 días tras un fallo judicial; vecinos mantienen vigilia

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció el inicio del traslado de residuos sólidos hacia el relleno sanitario de K’ara K’ara, luego de ser notificado con una resolución del Tribunal Agroambiental que autoriza el ingreso de desechos por un plazo de 90 días para ejecutar el cierre técnico del lugar. Paralelamente, un grupo de vecinos mantiene una vigilia pacífica en los accesos.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Abel Suazo, explicó que el fallo 205/2026 dispone el ingreso al botadero con el objetivo de cerrar las celdas 2 y 3, argumentando un riesgo inminente para la salud pública y el medio ambiente si no se realizan dichas labores.

"El Tribunal Agroambiental ha emitido el fallo 205/2026, que ordena de manera clara, contundente y precisa que debemos ingresar al botadero de K'ara K'ara para cerrar las celdas 2 y 3 [...] Nosotros haremos cumplir el fallo del Tribunal Agroambiental y es el mandato del alcalde Manfred Reyes Villa, proteger la vida y sobre todo la salud y el medio ambiente de toda la población cochabambina", manifestó Suazo.

Por su parte, el secretario de Gobernabilidad, Walter Flores, señaló que la determinación judicial es de cumplimiento obligatorio tanto para las autoridades municipales y departamentales como para los dirigentes y pobladores. Asimismo, indicó que se deberán remitir informes de seguimiento a los 45 días con acompañamiento de la Gobernación, exhortando a los movilizados a mantener el diálogo y no obstaculizar las operaciones.

En el ingreso al relleno sanitario, pobladores del sector instalaron una vigilia para rechazar la medida. Los vecinos expresaron su malestar por los malos olores y los problemas de salud que, aseguran, persisten desde hace años en el área, cuestionando la gestión de las autoridades frente a la problemática ambiental. "No queremos basura, grave nos enfermamos todos, también las wawas. Ya no queremos, tanto tiempo estamos sufriendo aquí, con tanta enfermedad", declaró una de las vecinas presentes en el punto de bloqueo, mientras otros pobladores manifestaron temor a posibles procesos judiciales por emitir declaraciones públicas.

Ante la tensión en el sector, efectivos de la Policía Boliviana, pertenecientes a la Estación Policial Integral (EPI) Sur, junto a personal de Seguridad Ciudadana, se desplegaron en los accesos al botadero para resguardar el ingreso de los vehículos recolectores y evitar enfrentamientos.

El coronel Zurita, representante de la EPI Sur, informó que la presencia policial tiene un carácter estrictamente preventivo y que, hasta el momento, la situación se desarrolla de manera tranquila. El jefe policial precisó que el contingente permanece en el lugar para garantizar el orden público ante posibles fricciones entre funcionarios municipales y los vecinos movilizados.