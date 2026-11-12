Hombre quemado por una turba en Yapacaní tiene el 45% del cuerpo afectado y lucha por su vida

Un hombre que fue golpeado y quemado por una turba de personas en el municipio de Yapacaní, tras ser señalado de presuntamente intentar robar una motocicleta, fue trasladado de emergencia a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El paciente tiene quemaduras de segundo grado profundo en aproximadamente el 45% de su cuerpo y su estado de salud es delicado.

El sujeto llegó a las 02:00 de este jueves al Hospital San Juan de Dios, donde recibe atención médica por las graves lesiones que sufrió durante el ataque. El jefe de Emergencias del nosocomio, Javier Rocabado, informó que el paciente habría sido agredido antes de ser quemado.

“Sí, es un paciente que nos han traído a las dos de la mañana de la población de Yapacaní. Un paciente que aparentemente lo han encontrado haciendo algún tipo de daño a una moto, robando una moto. Y lo pegaron y lo quemaron, le rociaron gasolina”, explicó el médico.

Rocabado señaló que el hombre llegó en regular estado, pero su situación es delicada debido a la extensión y profundidad de las lesiones. Además, indicó que necesita procedimientos médicos, entre ellos la limpieza de las heridas y una intervención quirúrgica.

“Él ha llegado en un regular estado, es muy delicada su situación porque tiene más del 45% del cuerpo quemado, quemaduras de segundo grado profundo. Estamos necesitando limpiarlo, operarlo y bueno, los recursos que tiene son muy pocos, no vienen familiares con ellos, así que estamos solicitando ayuda para poderlo asistir”, manifestó.

Las quemaduras afectan varias partes de su cuerpo, principalmente el rostro, el tórax, el abdomen y las extremidades inferiores hasta la altura de las rodillas. El personal médico ya le proporcionó hidratación, sueros, analgésicos y antibióticos; sin embargo, todavía requiere insumos para continuar con las curaciones.

“Tiene quemados la cara, el tórax, el tórax abdomen y las extremidades inferiores hasta la rodilla. Nosotros le proporcionamos todo lo que es hidratación, los sueros, los analgésicos, el antibiótico, pero vamos a necesitar las cremas, las vendas para las curaciones. Estamos tratando de recolectar para poder hacer una buena limpieza”, agregó Rocabado.