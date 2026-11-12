La Dirección de Defensa del Usuario y del Consumidor (DGDDUC) publicó los puntos de venta de pan de batalla a Bs 0,80 en la ciudad de La Paz frente a la especulación.

“La DGDDUC pone a disposición de la población los puntos de venta donde puedes encontrar el pan de batalla al precio acordado de Bs 0,80 por unidad”, publicó esa entidad estatal en sus redes sociales.

La institución pidió identificar el punto de venta más cercano y compartir esa información con la familia y vecinos pues “las autoridades trabajan para promover el cumplimiento de los acuerdos y resguardar los derechos de las y los consumidores”.

Los puntos de venta de pan a precio justo están ubicados en Samapa – Pampahasi, Prolongación – Pampahasi (San Antonio), Buenos Aires – puente Avaroa, mercado Hinojosa – pleno mercado (Centro).

Villa Victoria – frente al colegio Franz Tamayo, Villa Victoria – calle Manuripi y Eyzaguirre y Villa Victoria (Max Paredes), Tembladerani – Cotahuma, Llojeta – complejo (Cotahuma), Cementerio General (otro punto) y puente Avaroa (puente).

El martes, el director de Defensa del Consumidor, Wálter Eduardo Quiroz, denunció los costos inflados de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia e informó que se anunciará puntos de venta de pan de batalla a Bs 0,80 en la ciudad de La Paz.

En coordinación con otras instituciones, esta Dirección resguardará a las personas que comercialicen el producto a este precio debido a que estarían sufriendo amedrentamiento por quienes venden la unidad de pan a Bs 1.

Fuente: ABI.