Cancillería pide a México confirmar asilo de García Linera

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó este jueves 12 de noviembre que solicitó oficialmente al Gobierno de México confirmar si concedió asilo político al exvicepresidente Álvaro García Linera, luego de que la exautoridad asegurara públicamente que recibió protección en ese país.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que activó los canales diplomáticos correspondientes para establecer si existe una decisión formal de las autoridades mexicanas y conocer las condiciones jurídicas de ese eventual asilo.

“Ha solicitado, por los canales diplomáticos correspondientes, información oficial que permita establecer si existe una decisión de concesión de asilo político y, de ser el caso, conocer su naturaleza jurídica y alcance”, señala el documento.

El pronunciamiento se produce después de que García Linera confirmara a medios de comunicación que se encuentra en México y que obtuvo asilo político.

Asilo político no suspende investigaciones judiciales

La Cancillería aclaró que, independientemente de la decisión que adopte México, las autoridades bolivianas mantienen sus competencias para desarrollar investigaciones y procesos judiciales.

“La concesión de asilo político no implica, por sí misma, la suspensión de investigaciones fiscales ni de procesos judiciales iniciados en Bolivia”, establece el comunicado.

Asimismo, remarcó que cualquier actuación deberá desarrollarse con respeto a la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales y las garantías del debido proceso.

De esta manera, el Gobierno boliviano dejó establecido que una eventual protección internacional no representa automáticamente el cierre de las investigaciones que involucren al exvicepresidente.

Bolivia recuerda tratado de cooperación judicial con México

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que Bolivia y México cuentan con un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, vigente desde 2010.

El acuerdo establece mecanismos para que ambos países colaboren en determinadas actuaciones judiciales y fiscales.

La Cancillería explicó que, conforme a la Ley 465, tiene la función de canalizar las solicitudes de cooperación internacional que formulen las autoridades competentes.

Esta disposición permitiría gestionar asistencia jurídica entre ambos Estados, siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en los instrumentos internacionales.

García Linera asegura que recibió asilo en México

Este jueves, Álvaro García Linera confirmó a la agencia EFE que se encuentra en territorio mexicano y que obtuvo asilo político.

“Estoy en México y tengo asilo político en México”, declaró la exautoridad.

Según los antecedentes difundidos, García Linera salió de Bolivia el 31 de octubre con destino a Buenos Aires, Argentina, por compromisos académicos.

Posteriormente se trasladó a México, donde solicitó protección internacional en medio de las investigaciones relacionadas con el caso Hotel Las Américas.

Sin embargo, el comunicado boliviano deja claro que la Cancillería todavía busca recibir la confirmación directamente de las autoridades mexicanas.

Caso Hotel Las Américas continúa bajo investigación

La situación de García Linera se produce mientras el Ministerio Público desarrolla actuaciones relacionadas con el operativo policial realizado en abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde murieron tres personas y otras dos fueron detenidas.