16 de noviembre: ¿qué sector tendrá descanso con goce de haberes en todo el país?

El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, emitió este jueves un comunicado oficial recordando la vigencia de un beneficio laboral clave para un importante gremio del país de cara al próximo lunes 16 de noviembre.

Se trata de los trabajadores del sector gráfico, quienes conmemorarán el "Día del Gráfico". Según el comunicado DGTHSO-00048-COM/26, emitido tras una solicitud de la Federación Gráfica Boliviana, esta fecha cuenta con respaldo legal desde la Ley del 22 de noviembre de 1945.

¿Cómo funciona el beneficio?

La normativa establece dos modalidades claras para los trabajadores de este rubro:

Descanso pagado: La jornada contempla la suspensión opcional de labores con el goce de su salario íntegro.

Pago doble: En caso de que los trabajadores concurran a sus ocupaciones habituales ese día, deberán percibir el doble de su salario.

Ante esta disposición, la cartera de Estado instruyó a todas las empresas y establecimientos laborales pertenecientes al ramo gráfico adecuar sus actividades internas conforme a lo que dicta la norma vigente.

El Ministerio de Trabajo comunicó la suspensión opcional de labores con goce de salario para el Día del Gráfico, el 16 de noviembre.