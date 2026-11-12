Caso Maletas: Quezada señala a Primo Flores y lo vincula con Roger Mariaca

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, señaló al juez Primo Flores como una de las autoridades judiciales que presuntamente respondían al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, según consta en su declaración ante el Ministerio Público dentro de las investigaciones del denominado caso Maletas.

El señalamiento figura en el acta de declaración del 10 de noviembre de 2026, cuando Quezada fue interrogado sobre la presunta influencia que ejercían Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, sobre diferentes operadores judiciales.

A raíz de estas declaraciones, el fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció que Primo Flores será convocado a declarar, junto con otras personas mencionadas durante las investigaciones.

Quezada menciona a Primo Flores entre los jueces vinculados con Mariaca

En la pregunta 14 de la declaración, el Ministerio Público consultó a Quezada si conocía qué jueces estaban alineados con Romer Saucedo y Roger Mariaca.

El exfuncionario respondió que Saucedo mantenía una amplia influencia dentro del Órgano Judicial, aunque aclaró que no todas las autoridades cumplían sus disposiciones.

“A Romer Saucedo estaban todos, pero no todos cumplían. La última palabra, el mandamás en el Órgano Judicial, siempre fue Romer Saucedo”, declaró.

Posteriormente, al referirse a la supuesta influencia de Mariaca, mencionó expresamente a Primo Flores.

“El Dr. Mariaca tenía otros jueces, no lo recuerdo, pero entre lo que puedo decir es Primo Flores; los demás se pueden verificar con ese ingreso de causa”, señala el documento.

La declaración no detalla una actuación específica atribuida a Flores ni presenta, en ese apartado, pruebas que acrediten una eventual conducta irregular del juez.

Denuncia presunta manipulación en la asignación de causas

Quezada también cuestionó la manera en que se distribuían determinados procesos penales entre los juzgados de Santa Cruz.

Según su testimonio, durante su gestión recibieron denuncias sobre diferencias significativas en la cantidad de expedientes asignados a distintas autoridades judiciales.

Explicó que, tras solicitar información a la Unidad de Sistemas del Tribunal Departamental de Justicia, identificaron juzgados que recibían aproximadamente 400 causas en un semestre, mientras otros no alcanzaban las 20.

“Había juzgados que tenían, por ejemplo, 400 causas en el primer semestre y otros que no tenían ni 20”, afirmó.

El exfuncionario sostuvo que estas diferencias podrían estar relacionadas con una presunta manipulación del sistema de distribución de expedientes.

Fiscalía anuncia que convocará a Primo Flores

El fiscal general interino, José Armando Urioste, informó este jueves 12 de noviembre que las investigaciones del caso Maletas serán ampliadas a las personas mencionadas por Quezada.

Entre ellas identificó expresamente al juez Primo Flores, además de funcionarios de otras instituciones relacionadas con las investigaciones.

“Se va a convocar a declarar a todas las personas que ha mencionado el señor Aldo Quezada. Entre ellos a Primo Flores”, aseguró Urioste.

La convocatoria permitirá que el juez brinde su versión sobre las afirmaciones realizadas por el expresidente del TDJ cruceño.