Exjuez Zeballos acusa a Porras de encubrir el caso Maletas por orden de Mariaca

El exjuez Hebert Zeballos lanzó graves acusaciones contra el exfiscal antinarcóticos Julio César Porras, a quien señaló de haber sido designado por el exfiscal general del Estado Roger Mariaca para presuntamente encubrir las investigaciones del denominado caso Maletas, relacionado con el ingreso irregular de equipaje al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

En una declaración desde un centro hospitalario, Zeballos cuestionó que Porras acudiera a declarar ante el Ministerio Público y posteriormente se retirara sin ser aprehendido, pese a las presuntas irregularidades que le atribuye dentro de la investigación.

“Alegremente ayer, por los medios de comunicación, he visto que fue a declarar y no lo aprehendieron”, manifestó el exjuez.

Acusa a Porras de impedir que se conozca el contenido de las maletas

Zeballos aseguró que Roger Mariaca, a quien identificó con el alias de “El Chino”, habría designado a Porras como investigador y coordinador de Sustancias Controladas con el propósito de impedir el esclarecimiento de los hechos.

Según su denuncia, la presunta actuación del exfiscal buscaba evitar que se conociera el contenido de las maletas y que las investigaciones llegaran hasta los verdaderos responsables.

“Fue designado por el exfiscal general con el objetivo, en primer lugar, de que no se supiera el contenido de las maletas, el encubrimiento de las maletas y, sobre todo, para que no se llegue a la verdad histórica de los hechos”, afirmó.

El exjuez sostuvo que estas supuestas acciones habrían obstaculizado el esclarecimiento de lo ocurrido en Viru Viru.

Estas acusaciones constituyen señalamientos de Zeballos y no hechos judicialmente demostrados.

Denuncia supuesto ofrecimiento de dinero a un guardia

Durante su declaración, Zeballos también acusó a Porras de haber contactado a un trabajador de una empresa de seguridad para ofrecerle dinero a cambio de involucrarlo en el caso.

“El fiscal Julio César Porras tomó contacto con el guardia que trabajaba en la empresa de seguridad y le ofreció dinero para que me involucrara”, denunció.

El exjuez no exhibió durante su declaración pública pruebas que permitan verificar ese presunto ofrecimiento.

Por ello, corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos que sustenten la denuncia y si amerita abrir nuevas actuaciones investigativas.

Porras declaró como testigo y se retiró sin ser aprehendido

El martes 10 de noviembre, Julio César Porras se presentó ante la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz para declarar en calidad de testigo dentro del caso Maletas.

Su comparecencia se extendió durante aproximadamente seis horas, tras las cuales abandonó las instalaciones fiscales sin una orden de aprehensión.

Zeballos denuncia vulneración de su derecho a la defensa

El exjuez también aseguró que durante el desarrollo de la investigación se le habría restringido el acceso al cuaderno investigativo, pese a las solicitudes formales presentadas por su defensa.

Según relató, recién dos días antes de su declaración pública consiguió acceder a la documentación completa.

“Ante cientos de insistencias por medio de memoriales escritos, nunca me dieron información y negaron totalmente que pudiera acceder al cuaderno de investigación”, señaló.

Zeballos considera que estas supuestas restricciones vulneraron su derecho a la defensa e impidieron conocer oportunamente las actuaciones desarrolladas dentro del proceso.

Exjuez teme por su seguridad y pide protección

Al finalizar su pronunciamiento, Zeballos manifestó preocupación por su integridad física y la de sus familiares.

“Una vez más me veo en la necesidad de acudir a estos medios de comunicación masiva porque me encuentro bastante preocupado, no solamente por mi integridad física, sino por la de toda mi familia”, expresó.

También reiteró su solicitud de garantías para evitar posibles represalias.

“Nuevamente pido, por favor, protección para mí, para mi familia y mis seres queridos”, concluyó.

Las declaraciones del exjuez se producen mientras el Ministerio Público continúa investigando el ingreso irregular de las maletas al país y la posible participación de exautoridades y otros involucrados.