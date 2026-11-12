En el marco de las investigaciones por el denominado caso "Maletas", el exfiscal coordinador de Sustancias Controladas, Julio César Porras, se presentó este jueves alrededor de las 16:00 ante la Fiscalía de Sustancias Controladas para ampliar su declaración informativa.

Acompañado de su abogado defensor, Porras ingresó a las dependencias del Ministerio Público y, en un breve contacto con la prensa, atribuyó su citación a una venganza personal impulsada por el exjuez Hebert Zeballos, uno de los principales coimputados en este proceso.

"Es un acto de represalia por meter preso al exjuez", manifestó Porras ante los medios de comunicación, recordando que fue él quien dirigió la investigación inicial que derivó en la reclusión preventiva de Zeballos en el penal de Palmasola, donde permaneció más de 200 días antes de obtener detención domiciliaria.

Por su parte, la defensa legal del exfiscal aseguró que su cliente acudirá ante las autoridades "las veces que sea llamado" con el fin de esclarecer los hechos y desvirtuar las sindicaciones en su contra.

El origen del cruce de acusaciones

La comparecencia de Porras ocurre después de que el exjuez Zeballos —investigado por presuntamente almacenar en un galpón de su propiedad parte de las más de 30 maletas con sustancias controladas que ingresaron irregularmente desde Estados Unidos por el aeropuerto de Viru Viru a principios de 2026— ampliara su declaración desde una clínica.

En dicha intervención, Zeballos acusó a Porras de haber sido designado para encubrir el verdadero contenido del equipaje y proteger a los responsables, además de señalarlo por supuestamente ofrecer dinero a un guardia de seguridad para que declarara en su contra.

Mientras la declaración informativa del exfiscal —quien previamente fue destituido tras ser vetado por Estados Unidos y tuvo un allanamiento en su domicilio— continúa desarrollándose, se aguarda la determinación que asumirán los fiscales asignados a la investigación.