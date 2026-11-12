Dictan 180 días de detención preventiva para Mauricio Requena

La justicia determinó la aplicación de detención preventiva por un periodo de 180 días en el penal de Palmasola para Mauricio Requena, quien se desempeñaba como exasesor del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.

Esta medida cautelar responde a su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Antecedentes y aprehensión del implicado

El proceso legal contra el exfuncionario escaló este martes 10 de noviembre, jornada en la cual acudió a prestar su declaración informativa ante la Fiscalía especializada.

Inicialmente, su comparecencia se encontraba programada en calidad de testigo dentro del complejo entramado investigativo denominado caso maletas, según los reportes preliminares.

Pese a la expectativa inicial de su defensa sobre su permanencia como testigo, la situación jurídica dio un giro al concluir la toma de declaraciones en el Ministerio Público. Tras culminar esto, las autoridades ordenaron de forma inmediata su aprehensión formal para posteriormente remitirlo ante el juez cautelar que definió su privación de libertad.