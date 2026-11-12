Adulto mayor se queda sin hogar y no quiere abandonar a sus 11 perros

Un adulto mayor de 78 años, identificado como don Carlos, atraviesa una difícil situación en la ciudad de El Alto, luego de que, según denunció, su propio hermano lo desalojara de la vivienda que cuidó durante más de seis años, ubicada en la zona 16 de Febrero.

Desde entonces, el hombre ha tenido que dormir en la calle, soportando las bajas temperaturas con frazadas proporcionadas por vecinos solidarios. Sin embargo, lo que más le preocupa es el destino de sus 11 perros, a los que se niega a abandonar.

Durante un reporte del programa Primero la Gente, don Carlos relató que su hermano regresó del extranjero hace aproximadamente 18 días y poco después le pidió abandonar la vivienda.

Durmió más de diez días en la calle

El adulto mayor explicó que, tras quedarse sin un lugar donde vivir, comenzó a pasar las noches cerca de un quiosco, utilizando las frazadas que le entregaban algunas vecinas para protegerse del frío.

“Una frazadita que me ha dado la vecina, otra frazadita que me ha dado otra señora, con eso nomás”, relató.

Don Carlos aseguró que únicamente recibe una renta mensual de Bs 500, monto con el que intenta encontrar un lugar donde vivir, aunque sus recursos económicos resultan insuficientes.

Ante esta situación, los vecinos comenzaron a organizarse para proporcionarle alimentos, ropa y alojamiento temporal.

Una de las mujeres que lo ayudó contó que incluso lo recibió en su vivienda para que pudiera descansar en mejores condiciones.

No quiere abandonar a sus 11 perros

Uno de los aspectos que más preocupa a los vecinos es el vínculo del adulto mayor con sus mascotas.

Según relataron, don Carlos tiene 11 perros que permanecen en la vivienda donde vivía anteriormente y teme que sean retirados o abandonados.

Por esta razón, se mantiene cerca del inmueble, vigilando que los animales continúen a salvo.

“Él se está quedando por sus perritos. Tiene una hermana que lo quiere llevar a su casa, pero él no quiere. Se queda en esa esquina vigilando que no le boten a sus perritos y llora por sus perritos”, relató una vecina.

La mujer explicó que otra hermana del adulto mayor le ofreció alojamiento, pero también es una persona de la tercera edad y presenta problemas de salud.

La preocupación por sus mascotas ha dificultado que don Carlos acepte trasladarse a otra vivienda.

Vecinos le brindan alimentos, ropa y alojamiento

La situación del adulto mayor movilizó a los habitantes de la zona 16 de Febrero, quienes comenzaron a prestarle ayuda para evitar que continúe pasando las noches a la intemperie.

Una de las vecinas expresó su preocupación por las condiciones en las que encontró al hombre y aseguró que está dispuesta a seguir proporcionándole alojamiento temporal.

“Si se quiere quedar hoy más en mi casa, yo no tengo problema, porque no lo puedo ver en la calle”, manifestó.

Los vecinos también buscan un espacio donde don Carlos pueda permanecer de manera estable y, de ser posible, continuar cuidando de sus animales.

Alcaldía de El Alto interviene en el caso

Ante la denuncia, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, encabezada por Israel Fernández, llegó hasta el lugar junto con funcionarios de la Unidad del Adulto Mayor.

Durante la intervención, los servidores municipales comenzaron a entrevistarse con el hermano de don Carlos para conocer las circunstancias de lo ocurrido.

Según el reporte, el familiar manifestó su disposición a conversar con las autoridades, aunque indicó que no podía continuar alojando a su hermano.

La intervención municipal busca evaluar la situación del adulto mayor y determinar las medidas de asistencia y protección que correspondan.

Hasta el momento del reporte, no se había informado sobre una solución definitiva para su alojamiento.