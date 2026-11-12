Aprehenden al exfiscal Julio César Porras tras ampliar su declaración ante el Ministerio Público

El exfiscal coordinador de Sustancias Controladas, Julio César Porras, fue aprehendido este jueves en Santa Cruz tras concluir la ampliación de su declaración informativa dentro de las pesquisas por el denominado caso ‘Maletas’.

Porras ingresó a las 16:00 a las dependencias del Ministerio Público acompañado de su abogado, instancia en la que atribuyó las sindicaciones a una venganza del exjuez Hebert Zeballos, a quien envió con detención preventiva al penal de Palmasola en el inicio de la investigación.

En respaldo a esa versión, su defensa legal remarcó la predisposición de su cliente para someterse al proceso y afirmó que acudirá ante los investigadores "las veces que sea llamado" con el objetivo de desvirtuar los cargos.

La determinación de aprehensión surge luego de que Zeballos, investigado por presuntamente acopiar en un galpón de su propiedad parte de las más de 30 maletas con sustancias controladas que ingresaron irregularmente desde Estados Unidos por el aeropuerto de Viru Viru a principios de 2026, ampliara su declaración desde una clínica.

En esa intervención, el exjuez señaló que Porras fue designado para encubrir el verdadero contenido del equipaje y lo acusó de supuestamente ofrecer dinero a un guardia de seguridad para incriminarlo.

Antecedentes y situación jurídica

Antes de esta aprehensión, la trayectoria del excoordinador fiscal ya atravesaba un escenario complejo tras haber sido destituido de su cargo luego de recibir un veto de Estados Unidos y sufrir el allanamiento de su vivienda en Santa Cruz.