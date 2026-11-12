¿Quién es Carlos Ortega, elegido para presidir el TSJ?

Carlos Eduardo Ortega Sivila, magistrado representante de Chuquisaca, fue elegido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para asumir la Presidencia de la institución durante la gestión 2027, en reemplazo de Romer Saucedo Gómez.

Su designación se realizó el 15 de octubre de 2026, cuando los magistrados también eligieron a Primo Martínez Fuentes como próximo decano del máximo tribunal de justicia ordinaria del país.

La elección de Ortega adquiere especial relevancia tras la salida de Bolivia de Romer Saucedo y la crisis institucional que llevó a Rosmery Ruiz Martínez a ejercer temporalmente la Presidencia del TSJ.

¿Quién es Carlos Eduardo Ortega Sivila?

Ortega nació en Camargo, municipio de la provincia Nor Cinti, en Chuquisaca, y desarrolló una importante parte de su trayectoria profesional en el ámbito jurídico y académico.

Es abogado especializado en Derecho Penal y ejerció la docencia en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Antes de su elección como presidente del TSJ, desempeñaba funciones como presidente de la Sala Penal, una de las salas especializadas del máximo tribunal.

Su experiencia profesional está vinculada al ejercicio de la abogacía penal, la enseñanza universitaria y la administración de justicia.

Cuenta con un doctorado y una maestría

La formación académica de Carlos Ortega incluye un doctorado en Derecho Penal y una maestría en Administración de Justicia.

Además, cuenta con estudios de diplomado en diferentes áreas:

· Derecho Administrativo.

· Educación Superior.

· Derecho Procesal.

· Oratoria.

Esta preparación académica forma parte de su trayectoria como jurista y docente universitario antes de asumir responsabilidades en el Órgano Judicial.

Su llegada ocurre en medio de una crisis institucional

La designación de Ortega cobra importancia por la situación generada después de que Romer Saucedo abandonara Bolivia y se declarara en el exilio a principios de noviembre.

Ante su ausencia, la decana Rosmery Ruiz asumió temporalmente la Presidencia del TSJ, mientras la Sala Plena evaluaba las actuaciones correspondientes.

El 11 de noviembre, Ruiz informó que Saucedo no se presentó a trabajar después de cumplirse el plazo establecido y que los antecedentes fueron remitidos a otras instituciones.